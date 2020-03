Unterricht und Betreuung bis zum Ende der Osterferien am 17. April eingestellt. Notbetreuung vor Ort wird ermöglicht.

(dpa) Rheinland-Pfalz schließt mehr als 2500 Kitas und rund 1600 Schulen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Betreuung und Unterricht bleiben bis Ende der Osterferien am 17. April eingestellt, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Eine Notbetreuung werde vor Ort ermöglicht. Die ab Montag geplanten Prüfungen für das mündliche Abitur sollen erst in der Woche ab dem 23. März 2020 stattfinden.

In der Staatskanzlei in Mainz kam das Kabinett am frühen Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei sollte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine landesweite Gesamtstrategie zum Umgang mit Coronavirus-Pandemie beschlossen werden. Die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz verdoppelte sich innerhalb von 24 Stunden: Am Freitag registrierte das Gesundheitsministerium bis elf Uhr 101 bestätigte Fälle. Am Donnerstag waren es um diese Zeit erst 52, am Mittwoch noch 29 gewesen.

Wegen konkreter Infektionen in der Schulgemeinschaft waren zuletzt zwölf Schulen geschlossen. Zudem war am Freitag der Unterricht an allen Schulen in Worms eingestellt sein.

Der Philologenverband und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sprachen sich kurz vor der Entscheidung für die Schließung aller Schulen in Rheinland-Pfalz aus, um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Der Philologenverband, der vor allem Lehrkräfte an Gymnasien vertritt, erklärte, die Schulgemeinschaften seien seit Tagen sehr besorgt. Daher „können auch wir nur zu umgehenden Schulschließungen raten“. Auch die Oppositionsparteien CDU und AfD forderten die Schließung der Schulen.

Der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid forderte Arbeitgeber auf, den von Schulschließungen betroffenen Beschäftigten „alle gebotenen Möglichkeiten einzuräumen, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen“.

Zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben die Bistümer Mainz, Speyer und Trier ihre Gottesdienste eingestellt. Die Regelung gelte zunächst bis Ende März, teilten die Bistümer am Freitag mit. Alles Weitere hänge von den nächsten Entwicklungen ab.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf befinde sich in Quarantäne, teilte das Bistum mit. Kohlgraf habe sich in der vergangenen Woche mit einer Person in einem Raum aufgehalten, die mit dem Coronavirus infiziert seit. Es gehe ihm aber gut, er sei frei von Symptomen.

Auch im Saarland sind ab Montag Schulen und Kitas geschlossen, bereits ab Samstag auch Museen. Die saarländische Landesregierung erwägt zudem weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Eine Verfügung für die zeitweilige Schließung unter anderem von Kinos, Diskotheken und Rotlichtbetrieben werde ebenso geprüft wie beispielsweise für Saunen oder Spielanlagen in Hallen. Im Saarland waren am Freitag 35 Erkrankungen registriert.