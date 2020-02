später lesen Kommunalreform Rheinland-Pfalz plant Schonfrist bei Kreisfusionen Teilen





(flor) In dieser Legislaturperiode wird es in Rheinland-Pfalz wohl keine Entscheidung mehr darüber geben, welche Kreise und Städte in der nächsten Stufe der Kommunalreform miteinander fusionieren. Gerade kleine Kommunen sollen erst einmal Zeit bekommen, die Digitalisierung ihrer Verwaltung zu stärken und enger zusammenzuarbeiten, heißt es in einem Papier des Innenministeriums, das unserer Zeitung vorliegt. Von Florian Schlecht