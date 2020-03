Zur Bewältigung neuer Herausforderungen wie Klimawandel oder Digitalisierung brauche es eine moderne, bürgernahe Verwaltung, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag anlässlich einer Feierstunde zu 20 Jahren Verwaltungsreform. dpa

Rheinland-Pfalz sei mit seiner Verwaltung gut gerüstet.

Am 1. Januar 2000 hatten als Ergebnis einer 1996 begonnen Reform vier Verwaltungsbehörden ihre Arbeit aufgenommen, darunter die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord (Koblenz) und Süd (Neustadt/Weinstraße) sowie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz.