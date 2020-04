Michael Frisch dürfte die Spitzenkandidatur der AfD bei der Landtagswahl 2021 nicht mehr zu nehmen sein. Denn mit dem rheinland-pfälzischen AfD-Fraktionschef Uwe Junge hängt der Mann seine politische Karriere nach dieser Legislaturperiode an den Nagel, dem Parteikreise eine Kampfkandidatur zugetraut hatten. Von Florian Schlecht

Der Trierer Frisch wusste aber um einen breiten Rückhalt. Der AfD-Landesvorstand hatte sich Informationen unserer Zeitungsgruppe bereits einhellig dafür ausgesprochen, mit Frisch in die Wahl gehen zu wollen. Der 62-Jährige sagt: „Ich werde mich für die Spitzenkandidatur bewerben. Das letzte Wort haben aber die Parteifreunde.“ Aus Parteikreisen heißt es, Junge vollziehe mit dem Rückzug eine „gesichtswahrende Lösung“. Junge soll die Fraktion weiter führen. In der Fraktion war der Ex-Soldat wegen seines „militärischen Führungsstils“ umstritten. Junge gilt auch als scharfer Gegner des rechtsextremen Flügels innerhalb der AfD. SPD-Landesgeneral Daniel Stich sagte: „Mit dem Rückzug von Uwe Junge entwickelt sich die AfD auch in Rheinland-Pfalz immer weiter zu einer rechtsradikalen Partei. Der vermeintlich moderate Mathelehrer Frisch aus Trier ist ein Feigenblatt – den Ton in der AfD Rheinland-Pfalz geben knallharte Radikale wie Paul, Münzenmaier und Lohr an.“