Der touristische Wettbewerb zwischen den Kommunen in Deutschland ist hart. Mit Kur- und Heilwälder könnten sie zusätzlich punkten. Rheinland-Pfalz will dazu das Landeswaldgesetz ändern. dpa

„Waldbaden“ als Entschleunigung zwischen Buchen und Fichten boomt. Der neue Film „Das geheime Leben der Bäume“ des Eifelförsters Peter Wohllebens lockt Naturfans in die Kinos. Der Wald ist in vieler Munde, auch wegen seiner Schäden infolge des Klimawandels – warum nicht gesunde Bestände als Gesundheitsstudio der Natur nutzen? Vorreiter ist die Stadt Lahnstein: Sie will nach der Ostseeinsel Usedom den bundesweit zweiten Kur- und Heilwald ausweisen. „Es ist davon auszugehen, dass weitere Kommunen diesem Beispiel folgen werden“, heißt es beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Der Mainzer Landtag hat am Donnerstag erstmals eine dafür nötige Änderung des Landeswaldgesetzes diskutiert. Vertreter aller Fraktionen signalisierten am Zustimmung zu dem eingereichten Entwurf, der vorsieht, dass Wälder im rheinland-pfälzischen Gebiet zu Kur- und Heilwäldern werden können. Der Landtag verwies den Entwurf in die Ausschüsse, federführend ist nun der Umweltausschuss.

Die Kurstadt bei Koblenz will nach eigenen Angaben einen hoch gelegenen Forst mit vielen alten Laubbäumen als Kur- und Heilwald ausweisen. Dieser müsse nach den gesetzlichen Vorgaben mindestens 50 Hektar groß sein, teilt Stadtsprecherin Eva Dreiser der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Eröffnungstermin stehe noch nicht fest.

Mit Blick auf die Ergebnisse eines Fachkongresses in Mecklenburg-Vorpommern hat Dreiser kürzlich verschiedene Anforderungen an Kur- und Heilwälder aufgezählt, etwa saubere Luft, nahe Kliniken, Therapiemöglichkeiten, Beschilderung, Sitzbänke, Erste-Hilfe-Punkte, unversiegeltes Wege und Barrierefreiheit. Nach früheren Angaben der Sprecherin sollen sich „nahezu alle Volkskrankheiten im Kur- und Heilwald therapieren“ lassen – von Herz- und Kreislaufproblemen bis hin zur Fettleibigkeit. Helfen könne der besondere Forst „allen Menschen ab dem Kindergartenalter“.

Das Forstministerium in Mainz sieht es als medizinisch erwiesen an, „dass ein Aufenthalt im Wald positiv für die Gesundheit ist. So senkt er etwa den Blutdruck und wirkt beruhigend.“ Nicht jeder beliebige Forst solle als Kur- und Heilwald ausgewiesen werden können. Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) verspricht Bürgern nach der geplanten Gesetzesänderung: „Sie erwartet keine Mogelpackung, sondern ein erholsames Waldgebiet, das bestimmten besonderen Kriterien entsprechen muss.“

Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH spricht von einem „gerade in einer technisierten und digitalisierten Gesellschaft wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung der Natur“. Kur- und Heilwälder könnten somit eine neue Chance für Kurorte und Heilbäder sein. Das gelte auch angesichts der „zunehmenden Zahl psychischer Erkrankungen“. Für viele Kurorte stehe Entschleunigung im Wald ohnehin auf der Tagesordnung. Nunmehr müssten nach dem Vorbild von Usedom Qualitätskriterien und medizinisch-therapeutische Angebote entwickelt werden.

Auch der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz findet es wichtig, „das positiv besetzte Themenfeld „Wald und Gesundheit“ aufzugreifen und in einen aktiven Dialog mit den Akteuren der Gesundheitsbranche und des Tourismus zu treten“. Ziel sei ein echtes medizinisches Zusatzangebot: „Insoweit muss eine Abgrenzung zu esoterisch angehauchten Angeboten stattfinden.“

Der Landesjagdverband befindet sich nach eigenen Worten „noch in der Meinungsbildung“. Die Ausrichtung eines Waldes auf eine spezielle Leistung könne sich auf „andere bisher legitime Nutzungen wie Freizeitsport, Reiten, Pilzesammeln und auch die Jagd“ auswirken. Der Verein mahnt: „Einschränkungen der Jagd können gerade in Kurgebieten zu einer Erhöhung zum Beispiel der Wildschweine oder auch der Gänse führen mit entsprechenden unerwünschten Risiken und Nebenwirkungen.“ Die Interessen betroffener Verbände müssten berücksichtigt werden.

Der Kur- und Heilwald in Mecklenburg-Vorpommern ist laut dem Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom ein Erfolg. Seit der Zertifizierung 2017 werde der 187 Hektar große Küstenwald sehr gut von Besuchern, Patienten von Rehakliniken und auch Senioren mit Rollatoren angenommen.