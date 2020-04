Rheinland-Pfalz: Kritik an hohen Abschiebezahlen

Der Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz hat am Montag das Ausmaß der Abschiebungen 2019 kritisiert. Rheinland-Pfalz habe sich im vergangenen Jahr an 56 der bundesweit insgesamt 168 Sammelabschiebungen beteiligt und belege damit hinter Nordrhein-Westfalen und Bayern den dritten Platz.

Das teilten der Arbeitskreis Asyl, der Flüchtlingsrat RLP und der Initiativausschuss für Migrationspolitik mit. Insgesamt hat das Bundesland 2019 rund 1267 Personen abgeschoben. Der „besondere Abschiebungseifer“ rheinland-pfälzischer Ausländerbehörden vertrage sich nicht mit dem von der Landesregierung betonten Anspruch einer humanitären Flüchtlingspolitik, kritisierte der Flüchtlingsrat.

Die hohe Zahl von Abschiebungen in Rheinland-Pfalz lasse sich nicht mit überdurchschnittlich vielen Ausreisepflichtigen erklären. So sei im Vergleich mit der Aufnahmequote des Landes die Zahl der Ausreisepflichtigen in Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich.

(dpa)