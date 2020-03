Die Spirale drastischer Maßnahmen dreht sich bei nun fast 300 Infektionen weiter. Jetzt werden in Rheinland-Pfalz auch Kneipen, Fachgeschäfte und sogar Spielplätze geschlossen. dpa

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Rheinland-Pfalz seine Maßnahmen am Montag ein weiteres Mal deutlich verschärft. Nach einer Telefonkonferenz der Bundesländer mit der Bundesregierung verfügte die Landesregierung eine weitgehende Schließung von öffentlichen Einrichtungen bis hinein in Gastronomie und Einzelhandel. Die Schließung werde dann spätestens am Mittwoch wirksam, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Sinnvoll sei es aber, sich sofort daran zu halten. Die Maßnahmen seien keine Ausgangssperre, betonte Dreyer. Die Menschen könnten weiter ins Freie gehen. Es gebe aber den dringenden Appell an alle Bürger, nicht in großen Gruppen unterwegs zu sein.

Viele Fachgeschäfte werden geschlossen. Betroffen sind auch Outlet-Center, wie das Zweibrücker Fashion-Outlet. Weiter geöffnet bleiben der Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen. Die Versorgung für den täglichen Bedarf sei gesichert, betonte Wissing.

Geschlossen werden Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen. Für größere Gaststätten, Mensen und Hotels mit entsprechender Konzession gelten Auflagen wie Abstandsregelungen für die Tische und eine Reglementierung der Besucherzahl. Übernachtungsangebote im Inland dürfen „nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken“ genutzt werden. Die Öffnungszeiten für Speisegaststätten werden auf die Zeit zwischen 6.00 und 18.00 Uhr beschränkt.

Eltern sollen ihre Kinder nicht mehr auf Spielplätze schicken. „Kinder tragen das Virus sehr schnell weiter“, sagte Dreyer. Es müsse vermieden werden, dass Kinder immer wieder neu mit Erwachsenen zusammenkommen könnten.

Die Zahl der Fälle in Rheinland-Pfalz stieg innerhalb von 24 Stunden (Sonntag auf Montag) von 200 auf 297 Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.