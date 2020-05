Besuchsverbot für Menschen in Alten- und Pflegeheimen waren die vergangenen Wochen hart. Nun können Angehörige oder Freunde zumindest eingeschränkt wieder vorbeischauen. dpa

Besuche sind wieder möglich, es gelten fortan weniger strikte Regeln für den Ausgang: Das Land Rheinland-Pfalz hat zentrale Auflagen für Alten- und Pflegeheime und deren Bewohner in der Corona-Krise gelockert. Eine neue Rechtsverordnung trete am Donnerstag in Kraft, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Sie gilt zunächst für 14 Tage, dann soll neu geschaut werden. Vorgesehen sind auch umfangreichere Tests von Heimbewohnern und -personal auf das Coronavirus.

Hatte in den vergangenen drei Wochen ein Betretungsverbot für die Heime im Land gegolten, sind nun ab Donnerstag wieder Besuche von einer Person pro Tag und Bewohner für maximal eine Stunde möglich. Besucher müssen sich anmelden, die Heime müssen erfassen, wer wann kommt und wie derjenige bei Bedarf erreichbar ist.

Die Besuche sollen möglichst in separaten Räumen stattfinden, das genaue Vorgehen liege in der Verantwortung der Heime. Diese hätten auch ein Hausrecht, könnten also durchaus sagen, dass die Kapazitäten für Besuche an einem Tag ausgeschöpft seien. Kein Besuchsrecht besteht auch nach der neuen Verordnung für Menschen mit Atemwegsinfektionen oder in Heimen, in denen es Covid-19-Fälle gibt.

Gelockert wurden auch die Auflagen für den Ausgang von Heimbewohnern. Sie können nun mit Schutzausrüstung auch wieder alleine vor die Tür oder mit einem gesunden anderen Bewohner, einem gesundem Heimmitarbeiter oder mit einem nicht-infizierten Angehörigen.

Es müsse stets ein Spagat zwischen Freiheitsrechten und Gesundheitsschutz gelingen, betonte Bätzing-Lichtenthäler. Laut Ministerium gab es seit dem Ausbruch der Pandemie bis Dienstagabend dieser Woche in 112 von insgesamt rund 500 Heimen zwischen Westerwald und Pfalz bestätigte Corona-Fälle. Von etwa 40 000 Heimbewohnern seien bislang 129 betroffen gewesen, von etwa 37 000 Beschäftigten 88.

Der Geschäftsführer der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz, Sebastian Rutten, sprach von erkennbaren Verbesserungen in der neuen Verordnung. Er hätte sich aber gewünscht, dass Corona-Tests bei Wiederaufnahmen von Heimbewohnern noch in den Kliniken erfolgen. Mit Blick auf die kurzfristig wieder erlaubten Besuche sagte Rutten, es werde voraussichtlich nicht jeder gleich zu dem von ihm gewünschten Termin kommen können. Wenn etwa in einer Einrichtung mit 80 Bewohnern an Muttertag von jedem Angehörige kommen wollten, werde es schwierig angesichts der damit verbundenen Auflagen.