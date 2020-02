(dpa) Umfahren statt Feststecken: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz macht seine Informationen zu Baustellen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Land sowie zu empfohlenen Umleitungen online abrufbar.

An diesem Donnerstag stellen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und LBM-Geschäftsführer Arno Trauden das Projekt „Baustelleninfo digital“ in Mainz vor. Ab dann sollen die Infos samt Karten auf der Internetseite verkehr.rlp.de verfügbar sein. Samt der dazugehörigen Geodaten gehen sie auch an den Mobilitätsdatenmarktplatz des Bundes (MDM). Das Angebot ist laut Landesbetrieb in dieser Form bundesweit einmalig.

