später lesen Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz: 3466 Infizierte, 30 Todesfälle Teilen

Twittern



(dpa) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag auf 3466 gestiegen – das waren 190 mehr Fälle als am Tag zuvor. 363 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz berichtete.