Um das Coronavirus einzudämmen, dürfen höchstens fünf Menschen zusammen ausgehen. Ministerpräsidentin Dreyer warnt: Wenn sich nicht alle daran halten, gibt es eine Ausgehsperre. Von Florian Schlecht und Rolf Seydewitz

Die Landesregierung greift erneut drastisch durch, um weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz zu verhindern. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte in Mainz an, dass ab diesem Samstag um 0 Uhr die Gastronomie schließen muss und Essen nur noch zum Mitnehmen verkaufen darf. Lieferdienste und Wochenmärkte dürfen weiter Speisen und Lebensmittel verkaufen. Dicht machen ab heute auch Eisdielen, Cafés, Bibliotheken, Fahrschulen, Solarien.

Doch das ist noch nicht alles: Das Land verbietet auch Ansammlungen, bei denen mehr als fünf Menschen zusammenkommen. Damit reagiert die Landesregierung auch auf Bilder von Grillfesten an der Mosel, wie Dreyer bestätigte. „Es geht jetzt darum, die Verbreitung des Coronavirus zu verringern und gerade ältere Menschen zu schützen. Dazu braucht es die Solidarität von uns allen“, sagte sie.

Die Staatsanwaltschaften betonen, dass Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz „mit Nachdruck verfolgt und geahndet“ würden. So könnten etwa Verstöße gegen die Corona-Quarantäne mit einem Bußgeld oder sogar noch härter bestraft werden. In besonders schweren Fällen drohten sogar Gefängnisstrafen. Für Pendler, die aus Risikogebieten kommen, gelten strenge Regeln. Sie dürfen in Rheinland-Pfalz nur noch arbeiten, aber nicht mehr einkaufen.

Auf eine Ausgehsperre, wie sie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag für den Freistaat verkündet hat, verzichtet Rheinland-Pfalz. Noch, wie Dreyer warnte: „Sonntagabend werden wir mit Bundeskanzlerin Angela Merkel klären, ob die neuen Einschränkungen ausreichen“, sagte sie.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) warnte vor verheerenden Folgen für die Wirtschaft. „Je stärker alle unsere Empfehlungen diszipliniert beherzigen, umso kürzer ist die Zeit, in der die Wirtschaft mit gravierenden Folgen der Corona-Krise rechnen muss.“

Supermarkt-Kunden fordert das Land auf, einen Abstand von bis zu zwei Metern einzuhalten. Wo sich zu viele Menschen in einem Geschäft drängen, räumt das Land den Verkäufern Zugangskontrollen ein. An Kassen regt das Land an, Plexiglasscheiben einzubauen, die Kassierer und Kunden trennen.

Landesärztekammer-Chef Günther Matheis lobt die verschärften Regeln der Regierung und rät Menschen, zu Hause zu bleiben. Die Lage sei sehr ernst, warnte er.

Dreyer sagte im großen Interview mit unserer Zeitungsgruppe zur Corona-Krise, das Land müsse alles tun, um das Virus zu bekämpfen.