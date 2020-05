Rechnungshof mahnt Kommunen zu Disziplin auch in Corona-Zeiten

Krise hin oder her: Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich dürfe nicht außer acht geraten, mahnt der Rechnungshof. Zweibrückens OB Wosnitza (SPD) rügt die Behörde dafür.

Die Kommunen sollten sich nach Einschätzung des Rechnungshofs mit Einsparungen und einer Anhebung der Grundsteuer gegen finanzielle Belastungen in der Corona-Krise wappnen. Den Städten, Gemeinden und Landkreisen stünden erhebliche Steuereinbrüche und krisenbedingte Mehrausgaben bevor, sagte Rechnungshofpräsident Jörg Berres. Mit Blick auf den auch in der Krise vorgeschriebenen gesetzlichen Haushaltsausgleich seien daher „Maßnahmen zu ergreifen, um die zusätzlich drohenden Defizite auf das Unabweisbare zu begrenzen“.

Berres empfahl daher, dass die Kommunen ihre Haushaltsansätze überprüfen und Prioritäten neu bestimmen sollten. Dabei müssten vor allem die konsumtiven Ausgaben – das sind auch Ausgaben für die Verwaltung oder für freiwillige Leistungen – auf den Prüfstand gestellt werden, mit dem Ziel, sie auf künftige Jahre zu verschieben, zu reduzieren oder ganz einzusparen.

„Die Prüfungen des Rechnungshofs haben viele Hinweise gegeben, wo man ansetzen kann.“ Notwendige Investitionen in die Infrastruktur hingegen sollten weiter umgesetzt, allenfalls zeitlich verschoben werden.

Ebenso müssten sich die Kommunen endlich zu Verbesserungen auf ihrer Einnahmenseite durchringen, sagte Berres und bekräftigte damit die mehrfach erhobene Forderung des Rechnungshofs nach einer Anhebung der den Kommunen zustehenden Grundsteuer. Auch in Krisenzeiten dürfe es kein Tabu sein, die Grundsteuer B auf den Durchschnitt der Flächenländer anzuheben, sagte Berres. „Das ist aus unserer Sicht seit vielen Jahren überfällig und auch nicht unangemessen.“

Beispielsweise würde die Anhebung der Grundsteuer in der Stadt Worms für einen geplanten Haushaltsausgleich von 440 auf 530 Prozent für ein Einfamilienhaus lediglich eine monatliche Mehrbelastung von sechs Euro bedeuten.

Eine Anhebung der Gewerbesteuer sei hingegen angesichts der Konjunkturprobleme aufgrund der Corona-Pandemie weniger angebracht.

Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) rügte am Sonntag auf seiner Facebook-Seite diese Äußerungen. „Das macht einen einfach nur sprachlos“, kommentierte Wosnitza die Worte Berres’. Wosnitza erinnerte daran, dass gerade erst das Innenministerium die Aufsichtsbehörde ADD angewiesen hatte, bei der Stadt Zweibrücken nicht mehr die Erhöhung der Grundsteuer einzufordern, diese soll nun für zwei Jahre konstant bleiben – dafür wird wohl im Jahr 2022 der Hebesatz kräftig angehoben (wir berichteten).

Wosnitza schrieb verärgert: „Nach der für uns so wichtigen Entscheidung, dass wir die Steuern in dieser herausforderden Zeit nicht erhöhen müssen, kommt der Rechnungshofspräsident . . . ätschibätsch – was interessiert mich, dass ein großer Teil der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Freiberufler und der Vereine Probleme haben“ und verlange von den Kommunen, die Steuern zu erhöhen.

(dpa)