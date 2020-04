später lesen Polizeipräsidien ziehen Zwischenbilanz Nur vereinzelt Verstöße gegen Corona-Auflagen Teilen

Twittern



(dpa) Nach Einschätzung der Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz hält sich bislang ein Großteil der Menschen an die im Zuge der Corona-Krise erlassenen Beschränkungen. Beobachtet würden lediglich wenige Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung, teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage mit.