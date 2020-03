später lesen Rheinland-Pfalz Notbetreuung in Schulen kaum nötig Teilen

Die am Montag begonnene Schließung von Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz hat nach ersten Eindrücken ohne größere Probleme begonnen. Bislang gebe es erst vereinzelte Meldungen über das dafür vorgesehene Online-Portal Edison, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Montag.