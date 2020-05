Bislang 173 Todesfälle in Rheinland-Pfalz

Seit mehr als einer Woche ist die tägliche Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz unter einem Prozent geblieben. Am Freitag wurde ein Anstieg um 0,8 Prozent auf 6096 registriert. Ende März waren die täglichen Zuwachsraten noch zweistellig gewesen. Bislang kamen 173 Menschen ums Leben, am Mittwoch waren es noch 167. Im Saarland ist die Zahl der Erkrankten um 0,6 Prozent auf 2592 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg bis Freitag um vier auf 138.