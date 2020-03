Das Land lockert das Arbeitsverbot an Sonntagen, damit leere Supermarktregale schneller wieder gefüllt werden. Von Bernd Wientjes

Damit mögliche Corona-Patienten für einen Test auf das Virus nicht mehr erst in eine Arztpraxis fahren müssen, wird es ab kommendem Mittwoch in Rheinland-Pfalz mobile Ärzteteams geben, die in begründeten Verdachtsfällen zu den Personen nach Hause fahren und diese dort testen. Das bestätigte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz unserer Zeitung. Zu erreichen seien diese Ärzte unter der Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117. Die Teams, die ausschließlich für Corona-Tests zur Verfügung stünden, seien auf das ganze Land verteilt, so dass jede Region in Rheinland-Pfalz abgedeckt sei. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus Infizierten in Rheinland-Pfalz ist laut Gesundheitsministerium gestern auf zehn gestiegen.

Fast alle Personen hätten nur milde Symptome, allen gehe es derzeit gut, teilte das Ministerium mit. Bundesweit stieg die Zahl auf über 500.

Im Saarland und in Luxemburg hat es gestern jeweils einen weiteren bestätigten Fall gegeben. Um die Mitarbeiter der Europazentrale des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero in Luxemburg vor Corona-Infektionen zu schützen, wurde dort für einen Großteil der über 1000 Beschäftigten vorerst Heimarbeit angeordnet.

Damit die wegen der anhaltenden Hamsterkäufe leeren Regale in einigen Supermärkten hierzulande schneller wieder aufgefüllt werden können, lockert die Landesregierung das Verbot der Sonntagsarbeit. „Es muss gewährleistet sein, dass der Bedarf der Bevölkerung an Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu jeder Zeit gedeckt werden kann“, sagte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag. „Damit die Regale gerade zu Wochenbeginn wieder aufgefüllt sind, kann in den Warenlagern in Rheinland-Pfalz das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit jetzt auf Antrag gelockert werden“, erklärte die Ministerin. Das Auffüllen der Regale in den Geschäften selbst müsse aber werktags erfolgen.

Auch Desinfektionsmittel und Mundschutz sind weiterhin stark gefragt. Aus der Trierer Jesuiten-Apotheke hieß es gestern, dass mittlerweile sogar die in Eigenherstellung produzierten Desinfektionsmittel ausverkauft seien. Da der Nachschub für den dafür notwendigen Isopropyl-Alkohol fehle, könnten derzeit auch keine weiteren Händedesinfektionsmittel hergestellt werden. Gebe es weiterhin nicht ausreichend Desinfektionsmittel, sei die Versorgung in den Pflegeheimen in Gefahr, warnt die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz. Sie fordert Bund und Land auf, „der Sicherstellung der Versorgung für unsere Einrichtungen höchste Priorität einzuräumen“.

Um Ärzte mit ausreichend Mundschutz auszustatten, hat das Land gestern 80 000 zusätzliche Schutzmasken zur Verfügung gestellt.