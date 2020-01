Übergriffe an Schulen: FDP sorgt mit Aussage für Wirbel – Ministerium widerspricht.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat Aussagen der FDP-Bildungspolitikerin Helga Lerch zum Umgang mit Lehrern nach sexuellen Übergriffen gegen Schüler vehement widersprochen. Auch die Schulaufsicht ADD betonte, bei jedem Verdachtsfall werde umgehend gehandelt. Die CDU-Fraktion beantragte eine Sondersitzung des Bildungsausschusses.

Die frühere Schulleiterin Lerch, mittlerweile bildungspolitische Sprecherin der Fraktion der mitregierenden FDP, hatte am Donnerstag im Landtagsausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung gesagt, dass die Schulaufsicht nach ihrer Erfahrung lange zögere, Kollegen nach Vorfällen aus dem Schuldienst zu entfernen. Oft komme es zu Versetzungen an andere Schulen, später kehrten Lehrer wieder an eine Schule in der Region zurück, in der die Betroffenen wohnten.

Lerch sagte, das Beamtenrecht biete wenig Spielraum, Lehrer aus dem Schuldienst zu entfernen. Sie würde sich wünschen, dass genauer hingeschaut werde.

Das Bildungsministerium in Mainz und die Schulaufsicht ADD in Trier gaben am Freitag deutliche Widerworte. Die Ausführungen Lerchs träfen nicht zu, teilte das Ministerium mit. „Wir weisen sie entschieden zurück.“ Die ADD verfolge jeden Fall eines sexuellen Missbrauchs durch Lehrkräfte mit aller Konsequenz. Auch bei einem bloßen Verdacht von Grenzüberschreitungen würden alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt. Dies meine, den Lehrer unverzüglich aus der Schule zu nehmen und ihn bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Alle beamtenrechtlichen und disziplinarrechtlichen Möglichkeiten würden ausgeschöpft.

FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer sagte, von Lerch werde erwartet, den zuständigen Stellen die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, damit diese den von ihr beschriebenen Fällen nachgehen könnten.

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, sagte, die Landesregierung solle im Bildungsausschuss sämtliche bekannten Fälle benennen und die Verfahrensweisen offenlegen.

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer sagte, er halte es „für absolut richtig“, dass die FDP ihre Abgeordnete – auch mit Blick auf die betroffenen Schutzbefohlenen aufgefordert habe, ihre Aussagen transparent zu machen.

(dpa)