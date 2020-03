Ein Ausgangsverbot in Deutschland wird inzwischen von vielen Seiten gefordert. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schließt es nicht mehr aus. Von Bernd Wientjes und Florian Schlecht

Immer mehr Landespolitiker wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und sein bayerischer Kollege Markus Söder (CSU) drohen offen mit einer Ausgangssperre. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schließt einen solchen Schritt nicht mehr aus. „Wir bereiten uns natürlich auch auf weitere Schritte vor“, sagte sie unserer Zeitungsgruppe. „Wenn alle vernünftig sind und sich an die Maßgabe halten, dann sind momentan keine Ausgangssperren nötig.“ Wie Merkel in ihrer Fernsehansprache appellierte auch Dreyer an die Bürger: „Nehmen Sie die Situation ernst. Bleiben Sie zu Hause.“

Zwar sind die Fußgängerzonen weitestgehend leer. Doch immer wieder wird in sozialen Medien berichtet, dass sich Menschen in größeren Gruppen treffen um bei dem frühlingshaften Wetter zu feiern. Auch aus Baumärkten, die anders als Bekleidungs- und Buchgeschäfte weiter geöffnet sind, wird ein reger Kundenstrom gemeldet.

Noch ist unklar, ob und wann eine Ausgangssperre in Deutschland kommen wird. Was das letztlich bedeuten könnte, zeigt der Blick nach Luxemburg. Dort wurden die Ausgangsbeschränkungen noch einmal verschärft. Die Bürger dürfen das Haus nur noch aus triftigem Grund verlassen: Um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu kommen. Erlaubt ist auch Spazierengehen. Soziale Kontakte sollen vermieden werden. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Geldbuße von 145 Euro.