Einschränkungen bis mindestens 19. April. Dreyer: Schutz alter und kranker Menschen steht über allem.

(dpa) Mit Blick auf die bis mindestens 19. April geltenden Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen neuerlichen Appell an die Bevölkerung im Land gerichtet. Sie riet am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer auch an den Ostertagen von Familien-Unternehmen ab. Ostern sei immer mit schönen familiären Festen verbunden. Daher sei das eine traurige Nachricht. „Es ist in diesem Jahr einfach alles anders“, sagte Dreyer in Mainz.

„Auch wenn es weh tut, müssen wir weiter alles dafür tun, den Anstieg der Neuinfektionen zu verlangsamen.“ Die Krankenhäuser bräuchten zudem die Chance, weiter aufzurüsten, damit sie in der Lage blieben, alle Patienten gut zu versorgen. Das Sozialministerium werde noch eine Rechtsverordnung verkünden zu einer weiteren Einschränkung der Besuchskontakte in Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen. „Es geht wirklich um diesen einzigen Punkt, nämlich dass wir weiterhin die sozialen Kontakte reduzieren, dass wir uns streng an diese Maßnahmen halten und vor allem auch die ältere Bevölkerung und auch diejenigen, die eine gesundheitliche Vorbelastung haben, schützen“, sagte Dreyer.

In der Beschlussvorlage der Konferenz mit Merkel und den Länderchefs heißt es: Die Bürger „bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“. Die Bürger werden demnach aufgefordert, „generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten“. Dies gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge, heißt es in dem Papier weiter. Die entsprechenden Regelungen sollen nach diesen Informationen zunächst bis zum 19. April gelten. In fast allen Bundesländern enden an diesem Tag die Osterferien der Schüler - auch in Rheinland-Pfalz.

In Rheinland-Pfalz galt die dritte Corona-Bekämpfungsverordnung vom 23. März bereits bis zum 19. April. Dreyer sagte, es sei daher nun auch keine Verschärfung. Nach Ostern werde es wieder eine telefonische Absprache zwischen Kanzlerin und Länderchefs geben. Es werde geschaut, wie dann die Situation sei und welche Reaktionen dann nötig seien. Dreyer sagte, in der Telefonkonferenz habe ein großer Konsens geherrscht, dass die Maßnahmen bis mindestens 19. April weiterlaufen müssten. „Wir sind alle der Auffassung gewesen, dass es nicht der Zeitpunkt ist, um über Lockerungen oder ähnliches zu sprechen“, sagte sie. Es gebe ein paar Bundesländer, die auf den heutigen Tag gewartet hätten, um ihre eigenen Rechtsverordnungen nun auch bis zum 19. April zu verlängern.

