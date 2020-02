später lesen Nachfolge von Kramp-Karrenbauer Laschet spricht sich für Führungsteam bei der CDU aus FOTO: dpa / Federico Gambarini FOTO: dpa / Federico Gambarini Teilen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich für ein Führungsteam bei der CDU ausgesprochen. „Alles, was ein Team ist, was die unterschiedlichen Fähigkeiten der unterschiedlichen Akteure mit einbezieht – und das müssen auch noch ein paar mehr sein als die drei, die gerade genannt werden – tut der CDU als Volkspartei gut“, sagte Laschet am Montag.