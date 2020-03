US-Airforce investiert für Umzug 405 Millionen

Falsche Zahl im Text „Fast 100 Millionen Euro vom Bund für Airbase-Ausbau“ (Pfälzischer Merkur, 3. März): Das Amt für Bundesbau in Rheinland-Pfalz hat bestätigt, dass die US-Airforce für den Ausbau der Airbase in Spangdahlem (315 Millionen Euro) und in Ramstein (90 Millionen Euro) zur Vorbereitung des Umzugs der Streitkräfte von Mildenhall nach Rheinland-Pfalz einen Betrag von insgesamt 405 Millionen Euro investieren wird. Der im „Stars and Stripes“ genannte Betrag von 425 Millionen Dollar berücksichtigt auch solche Investitionen, die nicht unmittelbar mit dem Umzug zusammenhängen. Der deutsche Steuerzahler finanziert das Vorhaben mit: Der Bund schätzt, dass er letztlich circa 95 Millionen Euro zum Ausbau der beiden Luftwaffenstützpunkte in Rheinland-Pfalz beisteuern wird (wir berichteten). Wir bitten, den Zahlenfehler zu entschuldigen.