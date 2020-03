später lesen Auch Landau appelliert Kommunen bitten Bundeswehr um Unterstützung Teilen

(dpa) In der Corona-Krise haben die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Demnach könnte in leerstehenden Teilen eines Krankenhauses in Bad Bergzabern eine zusätzliche Intensivstation durch die Bundeswehr aufgebaut werden, teilten die Kommunen am Mittwoch in einem gemeinsamen Aufruf mit.