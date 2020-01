später lesen Mainz Kita-Fördermittel: Land schaltet Online-Portal frei Teilen

(dpa) Die Landesregierung fördert den Aus- und Umbau von Küchen und Schlafräumen in Kindertagesstätten – und schaltet für Anträge der Einrichtungen ein Online-Portal frei. 13,5 Millionen Euro sollen zur Verfügung gestellt werden, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Sonntag in Mainz mitteilte.