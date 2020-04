später lesen Gesundheitsministerium in Mainz In Rheinland-Pfalz steigen Fallzahlen weniger stark an Teilen

(dpa) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist um 7,9 Prozent auf 3276 gestiegen, teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit hat sich die Steigerung von Tag zu Tag in dieser Woche wieder etwas verstärkt – am Montag waren es 5,5 Prozent.