Die Landesregierung weist aufkommende Kritik am Vorgehen bei den Corona-Lockerungen zurück. Unterdessen blieb ein Ansturm auf die Geschäfte im Land am Montag aus.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die geltenden Lockerungen für bestimmte Läden in der Corona-Krise gegen Kritik verteidigt. Das Land habe sich aus Gründen der Gleichbehandlung entschieden, allen Geschäften einen Verkauf auf bis zu 800 Quadratmetern zu ermöglichen, um das rechtliche Risiko der Grundrechtseingriffe durch die vierte Corona-Bekämpfungsverordnung zu minimieren, teilte der stellvertretende Regierungssprecher Janosch Littig mit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Diskussion über weitergehende Lockerungen scharf kritisiert. Nach Informationen der dpa machte sie in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“ geführt habe.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner kritisierten nach Teilnehmerangaben etwa das Vorgehen in Rheinland-Pfalz, wo Zoos und Shopping-Malls unter Auflagen wieder öffnen konnten.

Aus der Mainzer Staatskanzlei hieß es weiter, Geschäfte in Einkaufszentren seien rechtlich selbstständig zu betrachten und daher auch der Grenze von 800 Quadratmeter zu unterwerfen. Rheinland-Pfalz habe sich eng an die von Merkel und den Länderchefs gefassten Beschlüsse gehalten und beispielsweise nicht wie NRW Möbelhäuser separat öffnen lassen.

Ein Ansturm auf die wiedereröffneten Geschäfte in Rheinland-Pfalz blieb indes aus. Die Fußgängerzonen in Trier und Mainz waren am Montag nicht annähernd so voll, wie an einem normalen Werktag zu Nicht-Corona-Zeiten. In Zweibrücken waren die Fußgänger froh wieder bummeln zu können, jedoch insgesamt eher vorsichtig. Besonders gefragt waren die Eisdielen.

(dpa)