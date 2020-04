Politik will Pleitewelle in Gastronomie verhindern

Um die Restaurant- und Hotelbetriebe in der Corona-Krise zu entlasten, wird über eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes nachgedacht. dpa

Wegen der Corona-Krise stehen bundesweit rund 70 000 Hotel- und Gastronomie-Betriebe vor der Insolvenz, warnt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und drängt deshalb auf staatliche Unterstützung.

Die Bundesregierung reagierte umgehend auf den Hilferuf. „Wir werden zusätzliche Hilfen benötigen, damit nicht ein Großteil der Unternehmen aufgibt und vom Markt verschwindet“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte Hilfen in Aussicht.

Der Gastronomie-Verband fordert eine verantwortungsvolle Öffnung von Restaurants und Cafés, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent und einen staatlichen Rettungs-Fonds mit Direkthilfen. Altmaier zeigte sich offen für eine Mehrwertsteuersenkung, ebenso die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Auch der Mainzer Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sieht darin einen „notwendigen und wichtigen Schritt, um der Branche (...) wieder auf die Beine zu helfen“. Das Kabinett werde sich am Montag in Mainz damit befassen und einen entsprechenden Vorschlag auf Bundesebene einbringen, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Eine Senkung der Mehrwertsteuer müsse zeitlich befristet sein. Mit dieser Sofortmaßnahme könnten die Betriebe in Rheinland-Pfalz mit rund 300 Millionen Euro unterstützt werden.

Neben der Mehrwertsteuer-Senkung müsse es auch eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes und Steuererleichterungen auf kommunaler Ebene geben, sagte Gereon Haumann, Präsident des Dehoga-Verbands in Rheinland-Pfalz. Kurzfristig benötige die Branche aber zunächst dringend zusätzlich Hilfe, um die für Ende April anstehenden Löhne zahlen zu können. Eine Öffnung zum Freitag, 1. Mai, sei für die Gaststätten wegen der zu diesem Wochenende möglichen Umsätze von großer Bedeutung.