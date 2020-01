später lesen Vor Supermärkten Greenpeace demonstriert gegen Billigfleisch FOTO: dpa / Roberto Pfeil FOTO: dpa / Roberto Pfeil Teilen

(dpa) Mit Protestaktionen vor Supermärkten in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat Greenpeace am Samstag gegen Billigfleisch demonstriert. Dabei gehe es auch darum, Verbraucher über das Tierleid sowie die gesundheitlichen und klimaschädlichen Folgen aufklären, sagte eine Sprecherin von Greenpeace in Kaiserslautern.