Ab Mai in Rheinland-Pfalz wieder Gottesdienste möglich

Das Land und die Kirchen einigen sich auf schrittweise Rückkehr zur Normalität.

() Gottesdienste sollen in Rheinland-Pfalz unter strengen Schutzauflagen möglichst von Mai an wieder zugelassen werden. Darauf verständigten sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Spitzen der rheinland-pfälzischen Bistümer sowie der Landeskirchen. „Die Landesregierung und die Kirchen und Religionsgemeinschaften im Land wollen gemeinsam sehr schnell gute Lösungen für die Gläubigen finden“, sagte Dreyer nach einer Telefonkonferenz am Samstag mit den Kirchenvertretern. Wer ein überzeugendes Schutzkonzept vorlegen könne, solle die Möglichkeit erhalten, gemäß den jeweils aktuellen Vorgaben des Bundes und der Länder wieder zu Gottesdiensten nach dem 30. April einladen zu dürfen. Dreyer werde auch Gespräche mit der jüdischen Gemeinschaft und dem Runden Tisch Islam führen. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Christian Schad, Präsident der evangelischen Kirche der Pfalz, begrüßten die Äußerungen Dreyers.