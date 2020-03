Landespolitiker äußern sich zur Lage an der türkischen Grenze

An der türkisch-griechischen Grenze spielen sich dramatische Szenen ab, die jetzt auch die rheinland-pfälzische Politik beschäftigen. dpa

(dpa) Die angespannte Situation an der türkisch-griechischen Grenze hat unterschiedlichen Reaktionen von Landesregierung und Opposition ausgelöst. Während das Integrationsministerium das Land mit Blick auf weitere mögliche Entwicklungen für vorbereitet hält, sieht die Opposition Handlungsbedarf hierzulande.

Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) sagte, dass sowohl eine seriöse Einschätzung der Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze noch der Auswirkungen auf die Zahl der Flüchtlinge schwer möglich sei. „In Rheinland-Pfalz sind jedenfalls keine signifikant steigenden Flüchtlingszahlen zu verzeichnen.“ Das Land habe in den Aufnahmeeinrichtungen ein „flexibles System mit Pufferkapazitäten“ entwickelt, um auch für akute Lagen gerüstet zu sein.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf dagegen sagte: „Wir müssen die Abläufe in Rheinland-Pfalz verbessern.“ Nötig sei eine noch bessere Verzahnung von Polizei, Bundespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie Justiz. Mit Blick auf die Menschen, die gerade versuchen, über die Grenze nach Griechenland und damit in die EU zu gelangen, sagte der Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl: „Es handelt sich nicht um Asylsuchende. Die betroffenen Menschen sind sicher.“ Sie kämen nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungslage, sondern würden vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan aus sicheren Unterkünften gezielt an die Grenze gebracht. Eine „weitere unbegrenzte Einwanderung nach Deutschland“ müsse verhindert werden, betonte Baldauf.

Die Szenen an der Grenze zeigten, dass die griechischen Behörden überfordert seien, sagte Spiegel. „Um Flüchtlingen in Griechenland zu helfen, sollten im ersten Schritt Frauen und Kinder aus den völlig überfüllten griechischen Lagern herausgeholt werden“, forderte sie.