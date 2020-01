Die Entschädigungsfrage für Missbrauchsopfer soll angeblich bis zum Sommer geklärt sein. Für die Absichtserklärung gibt es Zustimmung, aber auch durchaus skeptische Stimmen. Von Rolf Seydewitz

() Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, erwartet bis zum Sommer eine Einigung der katholischen Bischöfe in der Entschädigungsfrage für Missbrauchsopfer. Die Höhe der Summe müsse dabei für die Betroffenen akzeptabel sein, sagte Rörig in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Es dürfe für die Opfer „keine weitere Hängepartie geben“. Rörig äußerte sich anlässlich des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche, der vor zehn Jahren bekannt wurde.

Bereits für das Frühjahr erwartet Rörig eine Festlegung der Bischöfe über die Standards der Aufklärung. Er habe bereits mit dem Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, dem Trierer Bischof Stephan Ackermann, eine „Gemeinsame Erklärung“ erarbeitet. Die darin enthaltenen Standards und Kriterien sollten durch die Selbstverpflichtung jedes Bischofs verbindlich werden. Dabei solle alles, was einzelne Diözesen bereits an Aufarbeitung geleistet hätten, Berücksichtigung finden.

Wichtig sei ihm dabei, dass die künftigen Aufarbeitungskommissionen und die Betroffenen unmittelbare Akteneinsichtsrechte erhielten, so Rörig. Dabei müsse klar sein, dass das kirchliche und staatliche Datenschutzrecht sowie die Persönlichkeitsrechte beachtet würden. Zu Rücktrittsforderungen an Bischöfe sagte der Missbrauchsbeauftragte, die Kirche müsse sich die Frage stellen, ob jemand im Amt bleiben könne, der maßgeblich zur Vertuschung beigetragen und Aufklärung verhindert habe. Der Trierer Bischof hatte sich erst vor wenigen Tagen zuversichtlich gezeigt, dass es beim Thema Entschädigung von Missbrauchsopfern noch in diesem Jahr eine Lösung geben wird. „Da werden wir uns einigen“, sagte der Missbrauchsbeauftragte unserer Zeitung.

Für die Höhe der Zahlungen hatte im September eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Opfern zwei Modelle vorgeschlagen: eine Pauschale von rund 300 000 Euro pro Opfer oder ein abgestuftes Verfahren, bei dem je nach Schwere des Falls zwischen 40 000 und 400 000 Euro gezahlt werden. Bislang erhielten Missbrauchsopfer durchschnittlich 5000 Euro. Ackermann hatte zuletzt mit seiner Äußerung für Kritik gesorgt, er sehe keine Alternative dazu, zumindest einen Teil der Opferentschädigung aus der Kirchensteuer zu zahlen. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Ackermann vor zwei Wochen, er nehme diese Aussage nicht zurück: „Wir müssen sehen, wo wir die Mittel hernehmen.“

Der Sprecher der Opferinitiative Missbit, Thomas Schnitzler, sagte, er sei skeptisch, dass sich beim Thema Opferentschädigung rasch etwas bewege. Er rechne nicht mit einer Einigung der Bischöfe. Auch der Sprecher der Betroffenen-Initiative „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, warnte die Kirche vor einer Verschleppung der Entschädigung. Die Opfer hätten lange genug gewartet. Es brauche jetzt „eine solidarische Anstrengung der gesamten Kirche in Deutschland“, so Katsch.

Zudem hofft Katsch mit Blick auf die Aufarbeitung von Missbrauch auf ein gemeinsames Vorgehen der Bistümer. Derzeit gebe es eine Kakophonie an Stellungnahmen einzelner Bistümer, sagte Katsch.

Katsch ist einer der drei ehemaligen Schüler, die vor zehn Jahren zum damaligen Rektor des Berliner Canisius-Kollegs gingen und anzeigten, missbraucht worden zu sein. Er ist inzwischen Mitglied der vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung eingerichteten Aufarbeitungskommission.

Auch die kirchenkritische Bewegung „Wir sind Kirche“ erneuerte ihre Forderung nach Einrichtung einer Wahrheitskommission zur Missbrauchsaufarbeitung innerhalb der katholischen Kirche. Wenn sich alle 27 deutschen katholischen Bischöfe tatsächlich dazu bereiterklärten, sei das ein richtiger und lange überfälliger Schritt, sagte am Wochenende Initiativensprecher Christian Weisner.

FOTO: dpa / Harald Tittel