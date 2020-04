Die Sorge wächst, dass sich das Corona-Virus in den Senioren-Einrichtungen ausbreitet. Die älteren Bewohner sind massiv gefährdet. Die Landesregierung erlässt ein Besuchsverbot.

Die Situation in einigen Pflegeheimen in Deutschland spitzt sich zu. In Wolfsburg sind 22 Heimbewohner nach einer Corona-Infektion gestorben. In Nordrhein-Westfalen sind 32 Bewohner in 21 Pflegeheimen gestorben, über 300 Bewohner sind infiziert.

Auch in den über 500 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, in denen mehr als 40 000 Menschen betreut werden, wächst die Sorge vor einer Ausbreitung des Virus. „Wenn das Virus einmal in einer Einrichtung drin ist, ist es sehr kritisch“, warnt Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer. Wenn ein Heimbewohner infiziert sei, könne sich das Virus schnell ausbreiten.

Hineingetragen wird die Infektion zumeist von außen – durch Besucher oder Mitarbeiter der Einrichtungen. Jeder persönliche Kontakt der Bewohner berge ein Risiko, sagt Dieter Hewener. Er leitet ein Senioren- und Pflegeheim in Lorscheid und ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste. Er spricht sich sowohl für ein Besuchsverbot aus als auch für regelmäßige Corona-Tests der Mitarbeiter. Dazu müssten aber die Ergebnisse der Tests schneller vorliegen als derzeit, sagt Hewener. Er betont, dass die Einrichtungen und die Mitarbeiter sensibilisiert und auf die Situation vorbereitet seien.

Auch Mai sieht in einem Besuchsverbot die Möglichkeit, die Virus-Ausbreitung in Heimen zu stoppen. Auch aus einem anderen Grund ist er dafür, vorerst keine Besucher in die Einrichtungen zu lassen: Es gebe zu wenig Schutzausrüstung.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat am Mittwoch einen Besuchsstopp für Pflegeeinrichtungen verkündet: „Wir erhöhen damit den Schutz von besonders gefährdeten Gruppen“, erklärte sie.

Bei Hochbetagten müsse man derzeit noch sensibler bei entsprechenden Symptomen sein und diese bei Fieber, Husten oder Schnupfen auf jeden Fall auf Corona testen, sagt Thomas Biundo. Er ist Leiter der geriatrischen Rehaklinik St. Irminen in Trier. Der Zustand alter, infizierter Menschen könne sich innerhalb weniger Stunden dramatisch verschlechtern.

In Zweibrücken gilt für die Seniorenheime bereits seit 21. März ein Besuchsverbot. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hatte am Montag im Merkur dazu erklärt, dass er die Regelung der Landesregierung, pro Tag und Heimbewohner jeweils einen Besucher für eine Stunde zuzulassen, kritisch sehe und die schärferen Maßnahmen in der Rosenstadt verteidigt.