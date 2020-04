Der Düsseldorfer Projektentwickler war mittendrin im Skandal um den Ausbau des Nürburgrings vor gut zehn Jahren.

Eine der maßgeblichen Figuren im Nürburgring-Skandal ist tot: Der ehemalige Betreiber Kai Richter ist im Alter von 52 Jahren gestorben.

Das erklärt die Unternehmensgruppe, die er mit seinem Geschäftspartner Jörg Lindner gegründet hat. Richter sei nach einer kurzen und schweren Krankheit gestorben, heißt es dort. Er hinterlässt Ehefrau und zwei Töchter.

Kai Richter, das war der Mann, der das Projekt Nürburgring 2009, den Freizeit- und Geschäftspark in der Eifel, erst möglich machte. Ihn präsentierten im Herbst 2007 der damalige Nürburgring-Geschäftsführer Walter Kafitz und der Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzende der Nürburgring GmbH, Ingolf Deubel, als den lange gesuchten Privatinvestor, der vom Land als Bedingung für die Umsetzung der 2004 erstmals vorgestellten Pläne mit Vier-Sterne-Hotel, überdachtem Boulevard, Indoor-Erlebnispark und Gastronomiedorf genannt wurde. Doch Investor zu sein, stritt Richter immer wieder ab. Er stellte sich stets als Projektentwickler vor. Dass er nicht die finanziellen Mittel hatte, wurde spätestens beim nächsten Spatenstich klar, dem für das Gastronomiedorf. Da musste er Deubel und Kafitz hinter den Kulissen erklären, dass die Finanzierung des Projekts über italienische und österreichische Banken geplatzt sei.

Doch Richters Karriere am Ring ging weiter. Er durfte sein geschäftliches Engagement sogar noch ausbauen. „Insider beschreiben ihn als gewieften Geschäftsmann, der schnell erkannte, dass Landesregierung und Ringverantwortliche einen Rettungsanker für den vom Scheitern bedrohten Freizeitpark brauchten. Das gab Richter die Möglichkeit, mit niedrigem monetären Einsatz hoch zu pokern: Im Zweifelsfall hatte er immer das bessere Blatt in den Händen. Denn Landesregierung und Nürburgring GmbH ließen ihm auf allerlei verschlungenen finanziellen Pfaden Mittel zukommen. Oder sie akzeptierten Verträge, die vor allem den Interessen des Düsseldorfer Unternehmers dienten“, schrieb die „Rheinzeitung“ im Rahmen der Aufarbeitung des Nürburgringskandals.

Gemeinsam mit Jörg Lindner, dessen Familie das Lindner-Hotel am Nürburgring betreibt, wurde Kai Richter schließlich auch noch Betreiber des Nürburgrings. Als sich der Betrieb nicht rentierte, forderten Richter und Lindner im Winter 2011/12 eine Reduzierung der Pacht. Diese wurde nicht bewilligt, es erfolgte eine Räumungsklage, womit Richters Engagement am Nürburgring endete. Weil die Pacht ausblieb, konnte die Nürburgring GmbH einen 330-Millionen-Euro-Kredit nicht mehr zurückzahlen und ging in die Insolvenz. Trotz zahlreicher Vorwürfe, sich bei zahlreichen Geschäften am Nürburgring gesetzeswidrig verhalten zu haben, wurde Richter nie strafrechtlich belangt.

Deutlich geräuschloser verlief die zweite Karriere des Immobilienmannes Richter nach dem Nürburgring-Spektakel mit seinem Freund und Geschäftspartner Jörg Lindner. Neben seinem 2004 gegründeten Unternehmen Mediinvest führte Richter seit 2013 mit seinem Geschäftspartner Jörg Lindner die 12.18. Investment Management GmbH, die touristisch geprägte Immobilien akquiriert, die nach einer Sanierung neu am Markt positioniert werden.

