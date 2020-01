Die Verfolgung Homosexueller in Rheinland-Pfalz während der NS-Zeit stand beim Holocaust-Gedenktag im Mittelpunkt. Malu Dreyer gedachte den Opfern und kritisiert die neue Rechte.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich beim Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur für die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller nach 1945 entschuldigt und die neue Rechte kritisiert. „Die fortgesetzte Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer auch in Rheinland-Pfalz war bitteres Unrecht“, sagte Dreyer am Montag während der Gedenksitzung des Landtags in der Gedenkstätte KZ Osthofen.

Erstmals hat der Landtag am Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz die Verfolgung Homosexueller in den Mittelpunkt seiner Sitzung gestellt. Der Landtag hatte sich bereits 2012 für die Verfolgung dieser Menschen in Rheinland-Pfalz entschuldigt.

„Derzeit erleben wir, wie rechte Kreise die NS-Zeit relativieren und kleinreden“, kritisierte Dreyer. „Damit treten sie die Würde der Opfer erneut mit Füßen.“ Der Grat zwischen Rechtspopulisten und Rechtsextremismus sei schmal, erklärte die Ministerpräsidentin.

„Wenn Vertreter der neuen Rechten lautstark den Verlust der Männlichkeit hierzulande beklagen und Björn Höcke (AfD) ganz offen von einer „großen Verschwulung“ deutscher Männer phantasiert, so zeigt das, wes Geistes Kind diese Leute sind“, mahnte Dreyer.

„Wir müssen entschieden die Stimme gegen Rassismus, Antisemitismus und die Verachtung von Minderheiten erheben und uns für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft stark machen!“