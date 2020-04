später lesen Fernsehansprache Dreyer: Bewältigung der Corona-Krise ist ein Marathon Teilen

Twittern



(dpa) Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Rheinland-Pfälzer in der Corona-Krise aufgefordert, sich auch in der Karwoche an die Einschränkungen zu halten. „Die Bewältigung der Corona-Krise ist kein Sprint, sie ist ein Marathon“, sagte Dreyer in einer Fernsehansprache am Freitagabend.