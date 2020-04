Für den Ausbau der digitalen Lehre stehen in Rheinland-Pfalz 5,5 Millionen Euro zur Verfügung. Obwohl es an manchen Stellen noch hakt, zeigen sich die meisten Universitäten optimistisch.

Wegen der coronabedingten Einschränkungen sind die rheinland-pfälzischen Hochschulen am Montag digital ins Sommersemester gestartet. Ihre Lehre haben sie dabei fast vollständig auf digitale Formate umgestellt, wie das Wissenschaftsministerium am Montag mitteilte. „Das digitale Sommersemester ist gut gestartet“, bilanzierte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Die Hochschulen im Land hätten eine solide, technische Basis. Um die digitale Lehre weiter auszubauen, würden jetzt 5,5 Millionen Euro über den laufenden Hochschulpakt zur Verfügung gestellt.

Je nach Aus- und Fachrichtung seien die Hochschulen zu 75 bis 100 Prozent auf digitale Formate umgestiegen, hieß es vom Wissenschaftsministeriums. So würden etwa die Universitäten in Trier und Koblenz rund 90 Prozent ihrer Vorlesungen und Seminare digital anbieten. Darin liege auch eine Chance, sagte Wolf: „Die Digitalisierung versetzt uns in die Lage, neue Formate zu erschließen.“ Im Zuge der Corona-Krise waren die Hochschulen in eine Art Notbetrieb übergegangen. Der Start des Sommersemesters 2020 war wegen der Covid-19-Pandemie vom 14. auf den 20. April verschoben worden.

„Natürlich hakt es hier und da noch ein bisschen“, sagte der Sprecher der Universität Trier Peter Kuntz am Montag. Der erste Eindruck zum Semesterstart sei aber recht positiv. „Wir sind gut vorbereitet.“ Die Semestereröffnung des Präsidenten Michael Jäckel übertrug die Universität für über 500 Erst- und Neueinschreiber live im Internet. „Es geht zunächst darum, die Kontakte auf dem Campus so niedrig wie möglich zu halten“, sagte Jäckel. „Wir werden die Vorzüge des Digitalen kennenlernen müssen.“

Die freien Räume auf dem Campus könnten frühestens ab Mai wieder nach und nach für Veranstaltungen genutzt werden, die nicht ohne Weiteres ins Internet verlegt werden könnten. Ab kommenden Mittwoch (22. April) werde es Studierenden aber schon wieder „in dringenden Fällen“ möglich sein, Bücher in der Bibliothek auszuleihen. Zudem werde ein E-Book-Paket zur Verfügung gestellt.

Auch an der Universität Mainz soll im Laufe der Woche die Ausleihe von Literatur in der Bibliothek wieder möglich werden, wie die Universität mitteilte. Für Lehrveranstaltungen mit hohem Praxisanteil, etwa in Laboren oder im künstlerischen und sportlichen Bereich, werde zudem eine partielle Öffnung des Campus unter Einhaltung der hygienischen Standards angestrebt.

An dem Ausbau der digitalen Lehre für rund 30 700 Studierende arbeiten die Lehrenden laut Universität unter Hochdruck. Bis Anfang Mai sollen nahezu alle Veranstaltungen mit der Hilfe eines Kompetenzteams digital angeboten werden.

Die Universität Koblenz-Landau hat ihre Orientierungswoche für Erstsemester ins Netz verlegt. Um die Studierenden hinreichend zu informieren, würden dort etwa Online-Chats mit diversen Gremien wie dem Studierendenausschuss angeboten, sagte Sprecher Gerhard Lerch am Montag. Die Koblenzer Universität arbeite zudem ebenfalls daran, ein Ausleihsystem für die Bibliothek auf die Beine zu stellen. Die Vorlesungen fänden derzeit ausschließlich asynchron, also nicht live, statt, um das Universitätsnetzwerk zu entlasten.

„Wir registrieren momentan einen rasanten Anstieg der Nutzerzahlen unserer landesweiten Angebote“, sagte Konrad Faber, Geschäftsführer des Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) laut Mitteilung des Wissenschaftsministeriums. Der VCRP ist eine gemeinsame Einrichtung aller Hochschulen im Land. Von den 5,5 Millionen Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur würden rund eine halbe Million für die zentrale Infrastruktur der Hochschulen, Server- und Speicherkapazitäten genutzt. Die restlichen Mittel könnten die Hochschulen etwa für zusätzliche Videoaufzeichnungsgeräte, digitale Medien oder zur Unterstützung der Lehrenden bei der Konzeption digitaler Angebote verwenden.

