Hotel- und Gastronomieverband in Rheinland-Pfalz

Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz (Dehoga) hat eine amtliche Schließung aller Hotels und Restaurants und einen vollständigen Ausgleich der wirtschaftlichen Schäden gefordert.

Mit der jetzt angeordneten teilweisen Schließung „greift der Staat in das unternehmerische Handeln“ ein, so dass die Betriebe faktisch nicht mehr wirtschaften könnten, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann am Mittwoch. Der Hotel- und Gaststättenverband fürchtet Umsatzeinbußen von 300 Millionen Euro für den März.

Mit Blick auf die angeordnete Schließung von Gaststätten ab 18 Uhr sagte Haumann: „Es ist abstrus, dass der Coronavirus sich ab 18 Uhr stärker vervielfältigt als zwischen 6 und 18 Uhr.“ Den Sinn dieser Anordnung müsse man ihm erst medizinisch erklären. Der Verband forderte die Landesregierung auf, „durch Anordnung einer flächendeckenden vorübergehenden Betriebsunterbrechung für alle gastgewerblichen Betriebe“ schnellstmöglich Klarheit und Sicherheit für Betriebe zu schaffen.

(dpa)