Coronavirus trifft auch BASF in Ludwigshafen und SAP in St. Ingbert

Am Wochenende wurden in Rheinland-Pfalz sechs und im Saarland zwei neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Betroffen sind auch die Großunternehmen BASF in Ludwigshafen und SAP in St. Ingbert.

Die Behörden in Rheinland-Pfalz schließen wegen der Zunahme der Coronavirus-Infektionen vorsorglich sieben Schulen. Beim Chemiekonzern BASF ist zudem ein Mitarbeiter am Standort Ludwigshafen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die unmittelbaren Kollegen des Mannes aus Neustadt/Weinstraße würden kontaktiert, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Sie sollen wie der Infizierte selbst zunächst in häuslicher Quarantäne bleiben. „Der werksärztliche Dienst der BASF arbeitet weiter eng mit den zuständigen Behörden zusammen und erwägt in Absprache mit den Behörden im Umfeld des betroffenen Mitarbeiters weitere Maßnahmen“, heißt es in der Mitteilung.

Das Gesundheitsministerium hatte am Sonntagvormittag von 19 nachgewiesenen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Rheinland-Pfalz berichtet, sechs mehr als am Freitag. Nach Angaben der Schulaufsicht vom Sonntag wird es von diesem Montag an in folgenden rheinland-pfälzischen Schulen keinen Unterricht geben: Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach, Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach, Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach, Realschule plus St. Thomas Andernach, Grundschule Ehrenbreitstein Koblenz. Wie lange die Schließungen dauern sollen und wie viele Schüler betroffen sind, wurde noch nicht mitgeteilt.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Wachenheim der dortige Standort der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim sowie die im gleichen Gebäude untergebrachte Grundschule zunächst für eine Woche geschlossen bleiben. In Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim war das Coronavirus bei einem Lehrer der IGS nachgewiesen worden.

Die Stadt Ludwigshafen hat wegen der Verbreitung des Virus neue Richtlinien festgelegt. Demnach dürfen öffentliche Veranstaltungen nur stattfinden, wenn der Veranstalter sicherstellt, dass diese gemäß der Hinweise des Robert-Koch-Instituts durchgeführt werden.

Gute Nachrichten gab es aus Kaiserslautern: Dort wurden im Umfeld der bislang vier in der Stadt bekannten Coronavirus-Infektionen keine weiteren Fälle festgestellt. Auch sämtliche engen Kontaktpersonen einer 20-Jährigen, bei der die Behörden am Donnerstag häusliche Quarantäne angeordnet hatten, seien negativ getestet worden. In einigen Fällen stehe allerdings die Zweitkontrolle noch aus, sagte ein Sprecherin der Kreisverwaltung Kaiserslautern am Sonntag.

Erst einmal aufatmen können auch Schüler aus Germersheim, die auf Skireise in Südtirol waren: Ihre Corona-Testergebnisse sind negativ, wie die Kreisverwaltung Germersheim am Samstagabend mitteilte. Das Gesundheitsamt hatte am Freitag bei acht Schülern der Gruppe Abstriche genommen. Diese wurden auf Sars-CoV-2 und Influenzaviren untersucht. Bei den acht waren zuvor milde Erkältungszeichen aufgetreten. Alle Menschen, die in dem Reisebus saßen, mit dem die Schülergruppe unterwegs war, bleiben dem Kreis zufolge nun freiwillig zwei Wochen zu Hause. Südtirol war jüngst zum Corona-Risikogebiet erklärt worden.

Auch im Saarland breitet sich das Coronavirus auf niedrigem Niveau weiter aus. Coronavirus-Befall unter den SAP-Mitarbeitern am Standort St. Ingbert veranlasst den Software-Konzern zu weitreichenden Maßnahmen. Wie Unternehmenssprecher Björn Emde am Sonntag mitteilte, schließt SAP bis auf Weiteres den kompletten Standort mit seinen rund 800 Mitarbeitern und lässt die Bürogebäude desinfizieren. Neben den Beschäftigten, die ohnehin im Home-Office arbeiten, hält das Unternehmen nun auch die übrigen Mitarbeiter an, von zuhause aus zu arbeiten. Bei SAP in St. Ingbert gibt es mittlerweile drei nachgewiesene Corona-Fälle, wie Emde bestätigte. Die beiden Neuinfizierten, ein Mann aus dem Saarpfalz-Kreis und ein weiterer aus dem Landkreis Merzig-Wadern, hatten nach Angaben des saarländischen Gesundheitsministeriums Kontakt zu dem im lothringischen Boulay lebenden SAP-Mitarbeiter, der bereits zuvor positiv auf das Virus getestet wurde. Er hatte sich bei einer religiösen Großveranstaltung mit 3000 Teilnehmern nahe Mülhausen im südlichen Elsass angesteckt.

Im Saarland ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten durch die beiden neuen Fälle laut Gesundheitsministerium am Wochende von drei auf fünf gestiegen. Außerdem gibt es einen Verdachtsfall aus dem Landkreis St. Wendel bei einer Frau aus Freisen, die in Südtirol beim Ski-Urlaub war, wie das Landratsamt mitteilte. Das Testergebnis soll diesen Montag vorliegen.

(gö)