Vom mehrtägigen Landesfest bis hin zum Konzert: Viele Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz fallen wegen des Coronavirus aus. Auch in Zweibrücken droht eine erste Absage.

(dpa/red) Etliche Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz sind wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt. Darunter ist das diesjährige Landesfest, der Rheinland-Pfalz-Tag. Die mehrtägige Veranstaltung hätte eigentlich Ende Juni in Andernach stattfinden sollen. Die Entscheidung das Fest zu kippen, gab die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch bekannt.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 könne „ein Fest dieser Größenordnung nicht entsprechend vorbereitet werden“. Es seien in den kommenden Wochen sämtliche Kräfte in der Stadt und im Kreis gebunden.

Die Sorge um eine weitere Verbreitung von Sars-CoV-2 schlug sich auch am Landtag in Mainz nieder. Gruppen von Besuchern dürften zunächst bis zum 19. April nicht mehr in den Landtag, erklärte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD).

Abseits von Mainz wirkt sich die Lungenkrankheit Covid-19 ebenfalls auf Veranstaltungen aus. Dazu gehört unter anderem die Halbfinals der Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Trier.

Die Stadt Landau sagte die Gedenkstunde für die Opfer des Bombenangriffs auf Landau im Zweiten Weltkrieg ab, die am kommenden Montag hätte stattfinden sollen. Die Veranstaltung werde auf den 8. Mai verschoben, hieß es im Rathaus der Stadt Landau.

Die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg kündigten an, bis Ende April alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen in geschlossenen Räumen zu untersagen. Die Stadt Ludwigshafen hat bereits Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern untersagt. Terminabsagen gibt es auch im Norden des Landes: Der Stadt Koblenz zufolge wird die zweitägige Reitsportmesse verschoben, zu der sonst rund 7000 Menschen zusammenkommen.

Auch der Stadt Zweibrücken droht eine erste Veranstaltungs-Absage: Die Pferde-Gala am Landgestüt steht auf der Kippe.

(dpa)