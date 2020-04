In Rheinland-Pfalz dürfen ab Montag wieder Geschäfte öffnen. Eisdielen wird der Straßenverkauf erlaubt. Und Sportanlagen im Freien dürfen wieder genutzt werden. Am Freitagabend wurde die neue Verordnung des Landes ins Internet eingestellt.

(dpa) Mit Lockerungen im Einzelhandel, aber weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen geht das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz zunächst bis 3. Mai in eine neue Phase der Corona-Ausnahmesituation. Bei der Ankündigung der neuen Landesverordnung zur Corona-Krise nannte die Staatskanzlei am Freitag Details der neuen Bestimmungen, die die bisherigen strikten Regeln vom 24. März teilweise lockern.

„Wir haben die Infektionsgeschwindigkeit durch die Beschränkungen der vergangenen Wochen reduziert“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Deshalb sind im Land nun wieder schrittweise mehr Freiheiten möglich.“

Allerdings stehe der Schutz vor neuen Infektionen weiter im Mittelpunkt – „das Virus ist tückisch“, erklärte die Regierungschefin. Dreyer appellierte an die Menschen, weiterhin Abstand zu halten und möglichst zuhause zu bleiben.

Wieder zugelassen ist ab Montag der Einzelhandel auf Verkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern – das entspricht etwa der Größe eines Handballfeldes. Größeren Geschäften ist es erlaubt, einen Teil ihrer Fläche abzutrennen. Unabhängig von ihrer Größe dürfen Fahrradgeschäfte, Autohändler sowie Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive öffnen. Dabei gelten Abstandsregelungen wie die Begrenzung von einem Kunden auf zehn Quadratmetern.

Zulässig ist ab Montag auch der Straßenverkauf von Eis. Die Händler auf Wochenmärkten dürfen ihr Sortiment erweitern.

Erlaubt ist die Nutzung von bislang geschlossenen Sportanlagen im Freien – aber nur zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts. Die Staatskanzlei nannte dabei die Sportarten Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf und Reiten.

Weiter geschlossen bleiben die Spielplätze. Wieder geöffnet werden dürfen aber die Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten. Dabei sind laut dem Umweltministerium strenge Zutrittskontrollen erforderlich, etwa über ein begrenztes Kartenkontingent.

„Gerade jetzt ist ein – wenn auch eingeschränkter – Ausflug ins Freie Balsam für die Seele“, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Die Einnahmesituation von privaten Trägern von Tierpflegeeinrichtungen oder gemeinnützigen Vereinen sei durch die Corona-Krise sehr angespannt, da die Kosten für Futter, Medikamente, tierärztliche Behandlung, Gebäudebetriebskosten sowie Personalkosten der über 80 rheinland-pfälzischen Tierheimbetriebe weiter liefen. Das Ministerium prüfe daher eine „Corona-Futterhilfe“ für Tierheime und Zoos.

Die fortbestehende Kontaktbeschränkung bedeutet auch, dass das

Sommersemester an den Hochschulen am Montag nur digital starten kann. Mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen in spezielle Labor- oder Arbeitsräumen könnten in Ausnahmefällen und unter besonderen Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai wieder vor Ort stattfinden, teilte das Wissenschaftsministerium mit. „Anstelle von Präsenz üben wir uns nun aus gutem Grund in Distanz“, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD).

Am Montag darf auch wieder das Outlet in Zweibrücken öffnen.

FOTO: dpa / Soeren Stache

FOTO: dpa / Soeren Stache

(dpa)