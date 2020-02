später lesen Quarantäne-Station in Germersheim China-Rückkehrer können per Video kommunizieren FOTO: dpa / Boris Roessler FOTO: dpa / Boris Roessler Teilen

(dpa) Die rund 120 China-Rückkehrer in Quarantäne in Germersheim sollen bald besser mit ihren Betreuern außerhalb des Sicherheitsbereichs sprechen können. Alle Beteiligten hätten beschlossen, auf jeder Etage des Blocks in der Bundeswehrkaserne ein Videokonferenzsystem aufzustellen, teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit.