Für 30 Prozent der Schüler geht es bald wieder los. Aber zunächst nur im Wechsel mit Digitalunterricht daheim. Der Plan findet bei den meisten Beteiligten Zustimmung.

(dpa) Für ein Drittel der Schüler fängt bis Anfang Mai der Unterricht im Klassenraum wieder an. „Die Zeit bis zu den Sommerferien wird nicht eine Schulzeit sein, wie sie vor Corona war“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz. Es sei nicht möglich, den Schalter einfach wieder umzulegen.

Die künftige Entwicklung werde sich entscheidend nach dem weiteren Infektionsgeschehen zu richten haben. „Der Infektionsschutz steht ganz an erster Stelle.“ Sowohl bei Schülern als auch bei Lehrkräften seien Angehörige von Risikogruppen besonders zu schützen.

In der Öffnungsphase 1 zum 27. April starten rund 35 000 Jugendliche – zumeist Berufsschüler, die vor einer Prüfung stehen, und Abiturienten der Gymnasien mit achtjähriger Schulzeit (G8). In der Öffnungsphase 2 ab 4. Mai folgen rund 130 000 Schüler, darunter 34 000 in den vierten Grundschulklassen, 26 000 an den Realschulen plus, 18 500 in Integrierten Gesamtschulen und 40 000 an Gymnasien. Bei den weiterführenden Schulen sind dies im Wesentlichen die Jugendlichen ab der 9., 10. oder 11. Klasse. Insgesamt soll für etwa 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen der Präsenzunterricht wiederaufgenommen werden.

Bei der Öffnung der Schulen sollen Klassen und Kurse in zwei Gruppen geteilt werden, die im Wochenrhythmus jeweils abwechselnd in der Schule und zuhause lernen. Damit werde die Zahl der Schüler im Schulgebäude zusätzlich reduziert, sagte Hubig. Die genaue Aufteilung müsse sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten, etwa nach der Größe von Klassenräumen. Die Bildungsministerin kündigte an, dass es nach den Osterferien auch eine Videoplattform für die Schulen geben soll, um den digitalen Unterricht weiter zu festigen. Über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie, auch im Bildungssystem, wollen Bund und Länder am 30. April beraten.

Die Vertretung der Schüler in Rheinland-Pfalz begrüßte den Stufenplan zur allmählichen Öffnung der Schulen. Die Schüler machten sich aber Sorgen, „dass die Hygienemaßnahmen an Schulen nicht umsetzbar sein werden“.

Lehrervertreter bewerteten den Plan grundsätzlich positiv. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer, sagte, er sei beruhigt, dass sich die Öffnung der Schulen auf bestimmte Schülergruppen konzentriere. „Ältere können besser mit Hygienebestimmungen umgehen.“

Besorgt zeigte sich der Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. „Ich hätte den 4. Mai als Starttermin vorgezogen“, sagte er. „Es ist bei der Öffnung wie bei der Schließung – es muss schnell gehen, und keiner hat etwas geplant.“

