Die zuständige Richterin am Landgericht deutete am Freitag an, sich durchaus für zuständig zu halten. Entschieden wird dies voraussichtlich aber erst in einigen Wochen. Die Richterin betonte auch, dass sie nach derzeitigem Stand grundsätzlich eine Schadenersatzpflicht auf VW-Seite sieht.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt wegen manipulierter Abgaswerte von VW Schadenersatz für insgesamt 122 Fahrzeuge verschiedener Marken des Wolfsburger Konzerns, die unter anderem für die Polizei, den Landesbetrieb Mobilität oder Landesforsten gekauft wurden. In dem am Freitag verhandelten Verfahren wurden zunächst exemplarisch vier Fahrzeuge abgetrennt, bei denen beispielsweise die vertraglichen Beziehungen genauer betrachtet werden. Während das Land das Mainzer Landgericht in der Auseinandersetzung für zuständig hält, bezweifelt VW das.

Volkswagen hatte im September 2015 nach Prüfungen von Behörden in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide ausgestoßen wurden als in Tests. Der Abgasskandal zog zahlreiche juristische Auseinandersetzungen nach sich. Neben Rheinland-Pfalz fordert eine ganze Reihe anderer staatlicher Ebenen ebenfalls Geld zurück, darunter mehrere Städte. Die Stadt Bonn und VW stehen sich beispielsweise vor dem Landgericht Bonn gegenüber. Nach früheren Angaben von Volkswagen klagt unter anderem auch die Stadt Baden-Baden auf Schadenersatz, dies werde vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt. Das Braunschweiger Oberlandesgericht hat die Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) für rund 445 000 Dieselkunden beschäftigt. Hier schlossen der Bundesverband und der Autobauer einen gemeinsamen Vergleich.

