Viele tragen sie schon, ab Montag sind Gesichtsmasken oder ein Mund-Nasen-Schutz in rheinland-pfälzischen Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln ein Muss. Bußgeld-Höhe bei Verweigerern noch nicht festgelegt.

Ab kommenden Montag wird es bundesweit eine Maskenpflicht geben. Nachdem einige Bundesländer in den letzten Tagen vorgeprescht waren, gaben am Mittwoch auch die übrigen Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz, die bevorstehende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln bekannt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer erklärte, mit der Maskenpflicht solle die Gefahr verringert werden, unbeabsichtigt andere mit dem Coronavirus anzustecken.

Die Maskenpflicht sei zeitlich nicht befristet, sagte die SPD-Politikerin unserer Zeitung. Wie andere Hygienemaßnahmen, etwa das Abstandhalten oder Händewaschen, sei sie eine Voraussetzung, um weitere Lockerungen im Alltag zu ermöglichen. Als Beispiele nannte die rheinland-pfälzische Regierungschefin die Gastronomie oder Spielplätze.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, soll zunächst nur ermahnt werden. Aber natürlich werde mit den Nachbarländern auch über ein Bußgeld gesprochen. Einen konkreten Betrag nannte Dreyer am Mittwoch noch nicht.

Dass nun auch Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht einführt, kommt etwas überraschend. In der Vergangenheit hatte sich Dreyer dagegen ausgesprochen. „Wir dürfen nicht suggerieren, dass der einfache Maskenschutz die Lösung des Problems ist“, lautete ein Argument. Allerdings hatte Dreyer auch festgestellt, dass viele Menschen das Bedürfnis hätten, solche Schutzmasken zu tragen.

Auch innerhalb des Ampel-Bündnisses nahm der Druck zu. Am Dienstag sprach sich die Grünen-Fraktion für eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus. „Zusätzlich zum Einhalten der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln kann das dazu beitragen, dass die Zahl der Neuinfektionen trotz der neuerlichen Lockerungen nicht wieder ansteigt“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun.

Ähnlich argumentierten zuletzt auch die rheinland-pfälzischen Liberalen. Das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes könne dabei helfen, die Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, sagte Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer. Gerade im ÖPNV könnten die Mindestabstände zwischen den Fahrgästen nicht immer eingehalten werden.

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer begrüßte, dass die Maskenpflicht parallel zu Lockerungen wie dem wieder beginnenden Schulunterricht eingeführt werde.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, der sich – wie auch Politiker der AfD – in der Vergangenheit mehrfach für eine Maskenpflicht ausgesprochen hatte, nutzte die Erklärung Dreyers zu einem Seitenhieb. „Wie so oft hat es in Rheinland-Pfalz wieder etwas länger gedauert als in anderen Bundesländern“, meinte Baldauf.