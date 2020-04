später lesen 4592 bestätigte Infizierte 60 Corona-Tote in Rheinland-Pfalz Teilen

Twittern



(dpa) Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Am Freitagmittag gab laut Gesundheitsministerium 4592 bestätigte Fälle – 185 mehr als am Vortag. Bislang sind in Rheinland-Pfalz 60 infizierte Menschen gestorben.