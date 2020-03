„Ich sehe kein Problem am Horizont“

Designierter Chef des Völklinger Weltkulturerbes plant „Welt-Endeckungsreisen jenseits von Gold und Ägypten“. Von Cathrin Elss-Seringhaus

Ralf Beil klingt am Telefon genauso, wie man es nicht erwartet hätte. Von einem Mann, der das Etikett „streitbar“ mit sich herum trägt, seit er sich 2018 mit der Volkswagen Stiftung anlegte und als Museumschef des Kunstmuseums Wolfsburg fristlos gekündigt wurde. Einen markant bestimmten Typ stellt man sich demnach vor, der jede Frage misstrauisch auf die Goldwaage legt. Doch Beil pflegt eine äußerst angenehme, aufgeschlossene Art der Kommunikation, klingt jugendlich-flott und zugleich extrem sortiert. In kaum mehr als vier Wochen tritt er als Chef des Weltkulturerbes Völklinger Hütte das womöglich wichtigste Kultur-Amt im Saarland an.

Gibt es etwas, worauf Sie sich im Saarland besonders freuen?

BEIL Ich freue mich auf mehr Sonne, gute Küche und ganz generell Savoir vivre!

Sie haben das Weltkulturerbe im Sommer vergangenen Jahres erstmals besucht. Wie war der Eindruck?

BEIL Es war Hochsommer, sehr heiß und intensiv: Die Luft flimmerte über der Gichtbühne, das Paradies spendete Schatten. Ich hätte am liebsten sofort eine Cellistin oder einen Saxophonisten zu einem Solokonzert herbeigezaubert. Aber mir ist natürlich auch der Rost an den Hochöfen aufgefallen, den wir nun kontinuierlich in Schach halten müssen…

Wo sehen Sie Stärken, wo Schwächen des Kulturortes?

BEIL Die Völklinger Hütte ist ein Ort, für den man eigens Formate und Ausstellungen entwickeln muss. Nicht alles ist möglich. Dafür sorgen aber die starken Schauplätze wie von selbst für eine besondere Intensivierung.

Was packen Sie zuerst an?

BEIL Zuerst einmal will ich zuhören, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir zum Stand der Dinge berichten. Sobald ich einen ersten Gesamtüberblick habe, gehen wir gemeinsam an die dringendsten Baustellen. Eine davon, das kann ich jetzt schon sagen, ist sicherlich die Website.

Wird es auch eine neue Corporate Identity geben?

BEIL Nach 20 Jahren ist es sicherlich an der Zeit, über das Erscheinungsbild der Völklinger Hütte insgesamt nachzudenken.

Ihr Vorgänger Grewenig stand nicht nur im Sonnenschein vollster Zustimmung. Es gab Kritik an seinem angeblich allzu populären Glanz-und-Gloria-Programm, das den Genius des Ortes nicht spiegelte, sondern die Hütte nur als Kulisse nutzte. Wie sehen Sie das?

BEIL Entscheidend ist, dass Herr Grewenig und seine Mitakteurinnen und -akteure die Völklinger Hütte stark platziert haben. Darauf können mein Team und ich nun aufbauen und neue Akzente setzen.

Ich wüsste trotzdem gern, ob die Besucher weiter mit Ausstellungen in der Gebläsehalle rechnen können oder ob es eine klare Zäsur gibt, weil Sie Themen, die fremde alte Kulturen spiegeln, nicht mehr bringen werden?

BEIL Schon „Mon Trésor“, die nächste Ausstellung in der Gebläsehalle, wird mit Sicherheit auch von Kelten und Römern handeln: für mich der perfekte „Saarland“-Crash Kurs zum Einstieg. Ich persönlich bin gerne archäologisch unterwegs und habe in Wolfsburg sowohl Einbäume als auch antike Schlangenvasen ausgestellt. Keine Frage: Die auratische Gebläsehalle wird definitiv weiter ein Hauptspielort der Völklinger Hütte sein. Und: Unsere Besucher können sich bereits jetzt auf neue, aufregende Weltentdeckungsreisen freuen – jenseits von Gold und Ägypten.

Wann können Sie das erste Ausstellungsprojekt realisieren und in welche thematische Richtung denken Sie?

BEIL Wir werden bei meinem Amtsantritt, der durch Corona hoffentlich nicht allzu sehr erschwert wird, erstmal die real vorhandenen Finanzen und personellen Ressourcen klären und daraus wird sich alles Weitere ergeben. Mit viel Glück könnte im Herbst 2021 ein programmatischer Start erfolgen.

Ihre Jahres-Besucherzahlen in Wolfsburg lagen bei rund 70 000, die Hütte meldete in besten Jahren bis zu 300 000 Besucher. Wie gehen Sie mit dem Erfolgsdruck um, an diese Quoten anknüpfen zu müssen?

BEIL Jeder Ort hat sein eigenes Potenzial, das sich nicht endlos ausdehnen lässt. Zudem zählt jede Institution anders. In einer nicht wirklich kulturaffinen Stadt mit 120 000 Einwohnern sind 70 000 Besucher für ein Museum moderner und zeitgenössischer Kunst eine wunderbare Zahl. Dass ein breitenwirksamer Freizeitort mit Unesco-Weltkulturerbe-Status über 200 000 Besucher jährlich erreicht, passt für mich gut ins Bild und erscheint mir stimmig – zumal Großevents wie Electro-Mag-

netic allein mit bis zu 20 000 Teilnehmern zu Buche schlagen.

Was halten Sie überhaupt von Besucherzahlen als Leistungs-Messlatte für Direktoren und Intendanten?

BEIL Besucherzahlen sind ein nicht unwesentliches Kriterium, zumal sich damit ja auch finanzielle Aspekte verbinden. Wir werden dieses Jahr leider auch auf der Völklinger Hütte erleben, wie die Corona-Schließung Budgetdefizite produziert. Für mich sind Besucherzahlen allerdings stets nur ein Element in der Gesamtbeurteilung eines Hauses. Mir geht es um Ausstrahlung, Reichweite, Intensität, Vermittlung von Weltwissen, starke Blicke auf unser aller Geschichte, Gegenwart und Zukunft – das entzieht sich reiner Arithmetik.

Sie haben mit Sicherheit die Auseinandersetzungen des Aufsichtsrates mit Ihrem Vorgänger verfolgt und haben wohl auch Informationen über Gründe für den Weggang von Roland Mönig als Stiftungs-Vorstand. Die Zusammenarbeit mit der Politik im Saarland ist also für Kultur-Führungskräfte kein Eldorado. Was gibt Ihnen das Vertrauen, dass es bei Ihnen anders läuft, beziehungsweise dass sich nicht wieder ein ähnlicher Konflikt ergibt wie in Wolfsburg?

BEIL Wolfsburg ist ein sehr besonderer Standort, und der Dieselskandal sowie die Strukturkrise von VW waren und sind eine Ausnahmesituation: Ohne diese einmaligen historischen Vorgänge wäre ich mit Sicherheit noch im Amt. Ich denke, das ist kaum vergleichbar mit anderen Standorten und Befindlichkeiten – zumal nicht mit der Völklinger Hütte. Für mich sind Demokratie, Transparenz und Zivilcourage ebenso wie persönliche Integrität elementare Grundwerte. Wenn wir auf einer solchen Basis vertrauensvoll zusammenarbeiten, und so habe ich das bisher wahrgenommen, sehe ich kein Problem am Horizont.

Es gab, vor allem angestoßen von Meinrad Maria Grewenig, immer mal wieder Debatten darüber, ob es nicht aus Marketing-Gründen sinnvoll sein könnte, die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz organisatorisch mit dem Weltkulturerbe zu verzahnen, unter einem Generalintendanten oder -Präsidenten. Zudem wären dann thematisch Gemeinschafts-Projekte möglich. Was halten Sie von solchen Überlegungen?

BEIL Marketing-Verbünde von Institutionen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben halte ich nicht zwingend für förderlich: Alleinstellungsmerkmale werden durch Dachmarken meist eher verwässert, als dass sie das Besondere der einzelnen Kulturschauplätze hervorheben. Gemeinsame Projekte, so meine persönliche Erfahrung, entstehen nicht durch hie-

rarchische Verordnung, sondern gelingen am besten auf Augenhöhe.