Die Anerkennung des jüdischen mittelalterlichen Erbes in Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe ist wieder einen kleinen Schritt näher gerückt. Der entsprechende Welterbe-Antrag wurde am Donnerstag in Paris der Unesco übergeben, wie eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Kulturministeriums mitteilte. Weltkulturerbe