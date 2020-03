Das Kinoprogramm vom 5. bis 11. März: Neue Filme mit Catherine Deneuve, Dimitrij Schaad und Anya Taylor-Joy.

„Jojo Rabbit“ von Taika Waitit (Nzl/USA/CZ 2019). – Komödiantischer Blick auf das Dritte Reich, intelligent und verspielt zugleich. – Camera Zwo (Sb).

„1917“ von Sam Mendes (USA/GB 2019). – Brillant inszeniert: Die subjektive Kamera wird zum Gefährten der jungen Soldaten. – Cinestar (Sb), Broadway (Ls) nur OF.

„Parasite“ von Bong Joon-ho (Südkorea 2019). – Ein originelles, skurriles und herrlich komisches Gesamtkunstwerk zum Thema Armut und Reichtum in der Gesellschaft. – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb), Central (Nwl), Kinowerkstatt (Igb).

„Porträt einer jungen Frau in Flammen“ von Céline Sciamma (Frankreich 2019). – Faszinierender Liebesfilm aus dem 18. Jahrhundert mit hinreißenden Darstellerinnen. – Filmtheater (Hw).



NEU: „Emma.“ von Autumn de Wilde (GB 2020). – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb) auch OmU.

„Just Mercy“ von Destin Daniel Cretton (USA 2019). – Plädoyer für Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Der Harvard-Anwalt Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) zieht Ende der 1980er Jahre nach Alabama und setzt sich dort für Verurteilte im Todestrakt ein. – Camera Zwo (Sb), auch OmU.

„Der Unsichtbare“ von Leigh Whannel (USA 2019). – Psychothriller mit überragender Besetzung. Nach einer Trennung wird Cecilia Kass (Elisabeth Moss) terrorisiert und niemand glaubt ihr. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Broadway (Ls), nur OF.

„Lassie“ von Hanno Olderdissen (D 2019). – Kinderfilm, der auch Erwachsenen Freude macht. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Movie World (Sls).

„Sonic the Hedgehog“ von Jeff Fowler (USA 2019). – Live-Action-Film um die Sega-Videospiel-Figur Sonic, die sich bei ihrer Flucht auf die Erde eines technisch überragenden Gegenspielers erwehren muss. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Movie World (Sls), Central (Nw), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Intrige“ von Roman Polnaski (F 2019) – Spannender historischer Thriller über die Dreyfus-Affäre. – Camera Zwo (Sb).

„Little Woman“ von Greta Gerwig (USA 2019). – Feine Romanverfilmung mit starker Besetzung. – Camera Zwo (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb).

„Lindenberg! Mach dein Ding“ von Hermine Huntgeburth (D 2019). – Liebevolles Biopic über den jungen, halsstarrigen Udo. – Camera Zwo (Sb), Kinowerkstatt (Igb).



NEU: „La Vérité – Leben und Lügen lassen“ von Hirokazu Koreeda (Frk/J 2019). – Filmhaus (Sb) auch OmU.

NEU: „Die Känguru-Chroniken“ von Dan Levy (Deutschland 2020). – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Camera Zwo (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), City (Leb), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

NEU: „Für Sama“ von Waad al-Kateb und Edward Waats (GB/Syrien 2019). – Filmhaus (Sb).

„The Gentlemen“ von Guy Ritchie (USA 2019). –Gangsterkomödie mit gelungener Besetzung. – Cinestar (Sb), Camera Zwo (Sb), auch OmU, Movie World (Sls).

„Fantasy Island“ von Jeff Wadlow (USA 2020). – Eine Insel erfüllt den Besuchern alle Wünsche, doch der Ausflug wird zu einem Horrortrip. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

„Ruf der Wildnis“ von Chris Sanders (USA 2020). – Grandiose Landschaftsaufnahmen trösten über narrative Durststrecken hinweg. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF.

„Nightlife“ von Simon Verhoeven (D 2019). – Die Actionkomödie überzeugt mit starker Besetzung. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Central (Nwl), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

„Enkel für Anfänger“ von Wolfgang Groos (D 2019). – Unterhaltsamer Film mit flotten Gags und Sprüchen. – Camera Zwo (Sb), Thalia Bous, Cinema Europa (Zw).

„Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ von Ute von Münchow-Pohl (D 2019). – Technisch aufwändiger Animationsfilm mit niedlichen Charakteren und viel Humor für die Kleinen. – Cinestar (Sb), Cinema Europa (Zw).

„Bad Boys for Life“ von Adil El Arbi und Bilall Fallah (USA 2019). – Nach 25 Jahren und einer ersten Fortsetzung kehren die beiden nun zurück. Und zwar mit Karacho. – Cinestar (Sb).

„Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ von Nick Bruno & Troy Quane (USA 2019). – Flottes, actionreiches Animationsabenteuer. – Cinestar (Sb).

„Die Eiskönigin 2“ von Jennifer Lee (USA 2019). – Fortsetzung des Kassenschlagers. Eine geheimnisvolle Stimme ruft nach Elsa, die ihr gemeinsam mit ihren Freunden in einen Wald folgt. – Cinestar (Sb).

„Latte Igel und der magische Wasserstein“ von Regina Welker (D/B 2019). – Eine kleine Igelin begibt sich auf die Suche nach dem magischen Wasserstein, um ihren Wald vor einer Dürre zu retten. – Cinestar (Sb).

„Deutschstunde“ von Christian Schwochow (D 2019). – Offensive Werktreue mit filmischer Kraft. – Central (Nw).

„Der geheime Roman des Monsieur Pick“ von Rémi Bezancon (Fra/Bel 2019). – Detektivgeschichte mit Charme und Stil. – Odeon (Mzg).





„Chaos auf der Feuerwache“ von Andy Fickman (USA 2019). – WWE-Großverdiener John Cena als Feuerwehrmann, der sich plötzlich um Kidner kümmern muss. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls).

„Birds of Prey“ von Cathy Yan (USA 2019) – DC-Variante zum Marvelfilm „Deadpool“ mit feministisch grundierter Kampfansage. – Cinestar (Sb), Broadway (Ls) nur OF.

„Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ von Stephen Gaghan. (USA 2019). – Wer sich auf eine meisterlich-schrullige Performance von Robert Downey jr. in der Titelrolle gefreut hat, wird enttäuscht. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Cinema Europa (Zw).

„Vier zauberhafte Schwestern“ von Sven Unterwaldt (D/Ö/B 2019). – Klamaukkomödie über vier musikalisch talentierte Schwestern. – Cinestar (Sb).

„Jumanji: The Next Level“ von Jake Kasdan (USA 2019). – In der enttäuschenden Fortsetzung kehren die Protagonisten gemeinsam mit zwei weiteren Spielern zurück in den Dschungel. – Cinestar (Sb).

Die Wolf-Gäng von Tim Trageser (D 2019). – Braves Fantasy-Filmchen, dessen Figuren es an Charaktertiefe fehlt. – Cinestar (Sb).

„Brahms: The Boy 2“ von William Brent Bell (USA 2020).– Fortsetzung eines Gruselfilms um eine Horrorpuppe, der seine klug erzeugte unheimliche Stimmung zu Gunsten eines offenen Endes über Bord wirft. – Cinestar (Sb).

„Cats“ von Tom Hooper (GB/USA 2019). – Die Musical-Verfilmung krankt an einer schwachen Geschichte. – Union (Ill).

NEU: „Onward“ von Dan Scanlon (USA 2020). – Cinestar (Sb) auch OF, UT (Sb) auch OF, Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

NEU: „Bloodshot“ von Dave Wilson (USA 2020). – Cinestar (Sb), UT (Sb), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

FOTO: X Filme