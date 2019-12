In ihrem neuen Buch ruft die Journalistin Mareike Nieberding junge Menscnen dazu auf, politisch aktiv zu werden. Von Christoph Schreiner

Zwei Tage, nachdem Donald Trump vor drei Jahren zum Präsidenten der USA gewählt wurde, gründete die Journalistin Mareike Nieberding in Deutschland die überparteiliche „Jugendbewegung für Demokratie“ (DEMO). Nieberding, selbst Jahrgang 1987, wollte damals mit DEMO ein Zeichen gegen die vermeintliche Politikverdrossenheit und den um sich greifenden Populismus setzen. „Lasst uns einander zeigen, was uns bewegt. Lasst uns Demokratie machen. Lasst uns demonstrieren gehen.“

Das klingt naiver, als es gedacht war. Tatsächlich wurde Nieberdings Experiment mit offenem Ausgang zu einem beachtlichen Erfolg, die Resonanz war bemerkenswert. So jedenfalls schildert dies Nieberding in ihrem sich als politischen Aufruf verstehenden Buch „Verwende deine Jugend“, worin sie Bilanz zieht und ihre in den drei DEMO-Jahren gewonnenen Erfahrungen bündelt. 2016, als sie ihre Initiative startete, herrschte nicht nur in Deutschland, wie Nieberding mit einiger Berechtigung in ihrem Buch schreibt, „eine Art toxischer Realismus, der von zwei Sätzen lebt: Nimm die Dinge, wie sie sind. Und: Du kannst sowieso nichts ändern.“ Spätestens nach Trumps Wahl wirkte die kritische Öffentlichkeit in vielen Ländern paralysiert. Umso erstaunlicher ist, in welchem Maß sich vor allem die Jugend seither politisiert hat. 2016 gab es weder Greta Thunbergs „Fridays for Future“-Projekt in Europa noch den „March for our lives“, der in den USA nach dem Amoklauf von Parkland (Florida) 2018 hunderttausende Jugendliche gegen die amerikanische Waffenlobby auf die Straße brachte.

Was aber gibt Nieberding nun jungen (und älteren) Menschen mit auf den Weg? „Wege aus der Angst. Wege aus der Ohnmacht“, wie es reichlich pathetisch bereits auf den ersten Seiten heißt. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Ertrag von Nieberdings Büchlein hält sich in Grenzen. Dennoch ist es als Debattenbeitrag durchaus nicht uninteressant, sofern man sich keine tiefschürfenden Erkenntnisse davon erwartet. Nieberding macht etwa deutlich, dass die Jugend nicht politik- sondern parteienverdrossen ist. Sicher, der Hinweis darauf, dass die Jugendlichen aufgrund der demografischen Falle gegen die erdrückende Stimmen-Übermacht der Alten nicht ankommen können, ist nicht neu. Dass die unter 30-Jährigen lediglich 15 Prozent der Wählerschaft in Deutschland stellen und damit für die Parteien nicht in deren arithmetischem Fokus stehen, ist nichtsdestotrotz ein elementares Problem, an das zu erinnern Nieberding nicht müde wird.

„Nach Zahlen ist die Jugend machtlos“, schreibt die junge Journalistin. Das aber, folgert sie, seien damals auch die Achtundsechziger gewesen. Mehr als drei, vier Prozent der Jugend habe sich im Zeichen von 68 nicht aktiv politisiert. Und doch krempelte diese einflussreiche Minderheit seinerzeit die Bonner Republik um. Entsprechend wirbt Nieberding in ihrem Buch dafür, dass die politisierte Jugend von heute Bündnisse mit der „Generation ihrer Eltern und Großeltern“ schließt.

Zugleich aber muss die heutige Berliner Republik die Positionen junger Menschen stärker würdigen als bis dato. Dass zu Beginn der aktuellen Legilslaturperiode des Bundestages (2017) von den 709 Abgeordneten lediglich zwölf unter 30 Jahren waren, lässt tief blicken. Es bedeutet, wie die DEMO-Gründerin schreibt, „dass ein Drittel der Bevölkerung quasi vor der Tür sitzt“. Ausgehend von einem Interview mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert über die Ursachen und Folgen dieser Nicht-Repräsentation der jungen Generation formuliert Nieberding im zweiten Teil des Bändchens einige Thesen. Zum einen müsse politische Bildung in Schulen forciert werden – tatsächlich wird das Fach Politik in den Gymnasien mehrerer Bundesländer mit lediglich einer Wochenstunde gelehrt. Zum anderen sollten die Parteien eine Jugendquote einführen und das Höchstalter in ihren Jugendorganisationen heruntersetzen. Würden doch – sieht man von den Grünen ab, bei denen die Altersgrenze bei 28 Jahren liegt –„alle Parteien ihren Nachwuchs bis zu einem Alter von 35 Jahren in ihren Jugendorganisationen gefangen“ halten.

Mareike Nieberding: „Verwende deine Jugend“, Tropen, 108 Seiten, 9,99 Euro.

FOTO: picture alliance / Karlheinz Schindler / dpa Picture-Alliance / Karlheinz Schindler