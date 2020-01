Das Kinoprogramm vom 16. bis 22. Januar 2020: Starke Filme von Sam Mendes, Elia Suleiman und Hermine Huntgeburth.

NEU: „1917“ von Sam Mendes (USA/GB 2019). – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.



NEU: „Lindenberg! Mach dein Ding“ von Hermine Huntgeburth (Deutschland 2019). – Camera Zwo (Sb), Walhalla (PS).

NEU: „Vom Gießen des Zitronenbaums“ von Elia Suleiman (Frankreich u.a. 2019). – Filmhaus (Sb), auch OmU.

„Little Joe – Glück ist ein Geschäft“ von Jessica Hausner (Öst/D/GB 2019). – Ein fesselnder Science-Fiction-Horrorfilm. – Camera Zwo (Sb).

„Queen & Slim“ von Melina Matsoukas (USA/Kanada 132 Min.). – Packendes Stimmungsbild zum alltäglichen Rassismus in den USA. – Camera Zwo (Sb).

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link (D/Schweiz 2019). – Einfühlsame Verfilmung des Kinderbuchklassikers mit vorzüglicher Besetzung. – Camera Zwo (Sb), Central (Nw), Schmelzer Lichtspiele, Broadway (Ls).

„Knives Out – Mord ist Familiensache“ von Rian Johnson (USA 2019). – Bissig-unterhaltsame Detektivgeschichte mit großem Staraufgebot. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Movie World (Sls), Broadway (Ls), nur OF.

„3 Engel für Charlie“ von Elizabeth Banks (USA 2019). – Actionspaß mit großen Schauwerten, Witz und Ironie. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Broadway (Ls).

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ von J. J.Adams (USA 2019). – Der letzte Teil der Sequel-Trilogie zur Star Wars-Saga. Kylo Ren führt die Erste Ordnung an und erlangt unglaubliches Wissen und Macht. – Cinestar (Sb), Passage (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Odeon (Mzg), Thalia Bous, Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF.

„The Peanut Butter Falcon“ von Tyler Nilson und Michael Schwartz (USA 2019). – Bewegendes Buddy-Abenteuer. – Camera Zwo (Sb).

„Motherless Brooklyn“ von Edward Norton (USA 2019). – Moderner, stimmungsvoller Film-Noir-Thriller mit starker Besetzung. – Camera Zwo (Sb).

„Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz“ von Verena Fels (D 2019). – Im dritten Kinoabenteuer begibt sich der vorwitzige kleine Rabe mit seinen Freunden auf eine Schatzsuche. – Cinestar (Sb), Odeon (Mzg), Gloria Schmelz.

„Shaun das Schaf – der Film: UFO-Alarm“ von Will Becher (GB/USA/Frankreich 2019). – Ausgeklügelte Spannung im neuen Abenteuer der originellen Knetfiguren. – Cinestar (Sb).

„Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ von James Mangold (USA 2019). – Unterhaltsame Rennfahrergeschichte mit starker Besetzung. – Central (Nwl).

„Nurejew – The White Crow“ von Ralph Fiennes (GB/Frankreich/Serbien 2018). – Filmbiographie über den russischen Ausnahmetänzer, mit viel Spannung und trotzdem mit Feingefühl in Szene setzt. – Central (Nw).





NEU: „Crescendo“ von Dror Zahavi (Deutschland 2019). – Camera Zwo (Sb).

„Freies Land“ von Christian Alvart (D 2019). – Reißerischer Polizistenfilm aus Ostdeutschland. – Filmhaus (Sb).

„Der geheime Roman des Monsieur Pick“ von Rémi Bezancon (Fra/Bel 2019). – Detektivgeschichte mit Charme und Stil. – Camera Zwo (Sb).

„Spione undercover – Eine wilde Verwandlung“ von Nick Bruno & Troy Quane (USA 2019). – Flottes, actionreiches Animationsabenteuer. – Cinestar (Sb), Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Gloria Schmelz, Cinema Europa (Zw).

„Pavarotti“ von Ron Howard (USA 2019). – Gelungenes Porträt mit interessanten Zeitzeugen. – Filmhaus (Sb).

„Judy“ von Rupert Goold (GB 2019). – Aus dem wilden Leben von Judy Garland, verkörpert von Renée Zellweger. – Camera Zwo (Sb).

„Latte Igel und der magische Wasserstein“ von Regina Welker (D/ BEl. 2019). – Verfilmung des Kinderbuches von Sebastian Lybeck. Eine kleine Igelin begibt sich auf die Suche nach dem magischen Wasserstein, um ihren Wald vor einer Dürre zu retten. – Cinestar (Sb), Odeon (Mzg), Movie World (Sls), Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb), Schmelzer Lichtspiele.

„Die Eiskönigin 2“ von Jennifer Lee (USA 2019). – Fortsetzung des Kassenschlagers. Eine geheimnisvolle Stimme ruft nach Elsa, die ihr gemeinsam mit ihren Freunden in einen Wald folgt. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Central (Nwl), Schmelzer Lichtspiele, Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls), auch OF.

„Das perfekte Geheimnis“ von Bora Dagtekin (D 2019). – Gut besetzte Komödie um die Omnipräsenz des Smartphones in der heutigen Gesellschaft. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw).

„Deutschstunde“ von Christian Schwochow (D 2019). – Offensive Werktreue mit filmischer Kraft. – Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia (Bous).

„Der Klavierspieler von Gare du Nord“ von Ludovic Bernard (F 2019). – Musik-Drama mit Jules Benchetrit. – Filmtheater (Hw).

„Hustlers“ von Lorene Scarfaria (USA 2019). – Wilde Mischung aus Gangsterfilm, weiblicher Buddykomödie und Kapitalismuskritik. – Cinestar (Sb).

„Milchkrieg in Dalsmyninni“ von Grímur Hákonarson – Tragikomödie über eine Milchbäuerin im Kampf gegen eine korrupte Handelsgesellschaft. – Camera Zwo (Sb).

„Miles Davis – Birth of the Cool“ von Stanley Nelson (USA 2019). – Aufschlussreiche Dokumentation über das Leben des US-Jazzmusikers. – Filmhaus (Sb).





NEU: „Vier zauberhafte Schwestern“ von Sven Unterwaldt (D/Öst/Bel 2019). – Klamaukkomödie über vier musikalisch talentierte Schwestern. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Movie world (Sls), Cinema Europa (Zw).

„Cats“ von Tom Hooper (GB/USA 2019). – Die Musical-Verfilmung krankt an einer schwachen Geschichte. – Cinestar (Sb).

„Jumanji: The Next Level“ von Jake Kasdan (USA 2019). – In der enttäuschenden Fortsetzung kehren die Protagonisten gemeinsam mit zwei weiteren Spielern zurück in den Dschungel. Erneutes Spiel mit Geschlechter-Klischees mit The Rock und Jack Black. – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Thalia Bous, Movie World (Sls), Cinema Europa (Zw), Broadway (ls), auch OF:

„The Good Liar – Das alte Böse“ von Bill Condon (USA 2019). – Starke Besetzung, aber schwache Geschichte um einen alten Betrüger und sein neustes Opfer. – Union (Ill), Neues Theater (Wnd), City (Leb).

„The Grudge“ von Nicolas Pesce (Kanada/USA 2019) – Neuauflage eines Gruselfilms, der trotz inflationär eingesetzter Schockeffekte versucht, eine gediegenere, stärker an Figurenpsychologie orientierte Erzählweise zu etablieren – Cinestar (Sb), UT (Sb).

Noch ohne Wertung

NEU: „Bad Boys for Life“ von Adil El Arbi und Bilall Fallah (USA 2019) – Cinestar (Sb), UT (Sb), Eden (Hom), Cinetower (Nk), Cinema Europa (Zw), Broadway (Ls) auch OF.

