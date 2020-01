Tierzeichnungen von Paul Klee in Ingelheim

Rund 100 Tier-Zeichnungen des deutschen Malers Paul Klee (1879-1940) sind bei den Internationalen Tagen Ingelheim vom 26. April bis zum 5. Juli 2020 im Kunstforum der Stadt zu sehen. Über drei Etagen des alten Ingelheimer Rathauses hinweg würden Katzen, Vögel, „Mischwesen“ gezeigt, die von dem Künstler erschaffen wurden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Die Schau zeige, dass in Klees Gesamtwerk das Tierische im Menschen und das Menschliche im Tier ein wichtiges Thema gewesen sei.

Viele der Exponate aus den Beständen des Zentrums Paul Klee in Bern werden bei dem Ausstellungs-Projekt in Rheinland-Pfalz erstmals überhaupt in Deutschland ausgestellt. Ergänzt werden sie durch verschiedene private Leihgaben und Fotos von Paul Klees Katzen.